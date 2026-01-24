24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ के तूफान में पहले ही दिन ‘धुरंधर’ चारों खाने चित, सनी की फिल्म ने की शानदार ओपनिंग

Border 2 Box Office Collection Day 1: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। शुक्रवार यानी 23 जनवरी को फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करते हुए करोड़ों छाप डाले हैं। चलिए जानते हैं फिल्म का कलेक्शन।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 24, 2026

Border 2 Box Office Collection Day 1

Border 2 Box Office Collection (सोर्स- IMDb)

Border 2 Box Office Collection Day 1: साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए जबरदस्त टक्कर लेकर आई है। देशभक्ति के जज्बे से भरपूर फिल्मों के बीच अब बॉक्स ऑफिस पर असली जंग छिड़ चुकी है। रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर फिल्म जहां बीते साल की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी थी, वहीं अब सनी देओल की नई वॉर ड्रामा फिल्म ने आते ही बाजी पलट दी है। रिपब्लिक डे से पहले रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने पहले ही दिन ऐसा कलेक्शन किया कि इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है।

पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बदली तस्वीर (Border 2 Box Office Collection Day 1)

सनी देओल की यह फिल्म रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच देशभक्ति की लहर ले आई। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 30 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म अपने पहले दिन लगभग 28 करोड़ रुपये ही कमा सकी थी। इसी अंतर ने दोनों फिल्मों की तुलना को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि रणवीर की फिल्म ने आगे चलकर दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की थी, लेकिन ओपनिंग के मामले में सनी देओल की फिल्म ने साफ बढ़त बना ली है।

दमदार स्टारकास्ट और देशभक्ति का तड़का

इस फिल्म की ताकत सिर्फ सनी देओल नहीं हैं। उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहानी में भाईचारे और जंग के जज्बे को मजबूती दी है। फिल्म का माहौल, डायलॉग्स और एक्शन सीन दर्शकों को 90 के दशक की देशभक्ति फिल्मों की याद दिलाते हैं, जिसकी आज भी मजबूत फैन फॉलोइंग है।

300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म

करीब 300 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी इस फिल्म से मेकर्स को भी बड़ी उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि सनी देओल को फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस मिली है, जबकि बाकी कलाकारों की फीस भी करोड़ों में है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को हिट कहलाने के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा। अगर कमाई 650 करोड़ के पार जाती है, तो इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर माना जाएगा।

खाड़ी देशों में नहीं होगी रिलीज

एक अहम बात यह भी है कि रणवीर सिंह की फिल्म की तरह यह फिल्म भी खाड़ी देशों में रिलीज नहीं हो पाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, मिडिल ईस्ट के कई देशों में इसे प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं मिली है। इसके बावजूद घरेलू बॉक्स ऑफिस और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सनी पाजी की फिल्म रचेगी इतिहास?

अब सबकी नजरें आने वाले दिनों की कमाई पर टिकी हैं। क्या सनी देओल की यह फिल्म रणवीर सिंह की पिछली ब्लॉकबस्टर के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ पाएगी, या फिर यह रफ्तार कुछ दिनों में थम जाएगी- इसका फैसला दर्शक और बॉक्स ऑफिस ट्रेंड ही करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए धमाकेदार साबित हुई है।

ये भी पढ़ें

‘बॉर्डर 2’ की इमोशनल कहानी भी नहीं छुपा पाई ये 3 कमियां, दिमाग लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे हजम
बॉलीवुड
Border 2 Weak Points

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Jan 2026 07:56 am

Published on:

24 Jan 2026 07:55 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Box Office: ‘बॉर्डर 2’ के तूफान में पहले ही दिन ‘धुरंधर’ चारों खाने चित, सनी की फिल्म ने की शानदार ओपनिंग

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बॉर्डर 2’ के आते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई ‘धुरंधर’, पहली बार लाखों में सिमटी फिल्म की कमाई

Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection
बॉलीवुड

दो राउंड फायरिंग मामले में फेमस एक्टर को पुलिस ने पकड़ा, कबूला अपना जुर्म

Mumbai Police Detain Actor Kamaal R Khan In Oshiwara Firing Case Weapon Seized Ator confessed to his crime
बॉलीवुड

मिस्ट्री और सस्पेंस के बीच रेल की पटरियों पर भागती लड़की… क्या है पूरा मामला?

Taapsee Pannu in 'Assi'
बॉलीवुड

दर्शक होंगे हैरान जब गूंजेगी यह आवाज… ‘बॉर्डर 2’ में कैमियो या कुछ और?

Boman Irani - Border 2 Poster
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ आते ही वरुण धवन के ट्रोलर्स को मिला करारा जवाब, फिल्म के बारे में ये जानकर हो जाएंगे हैरान

Varun Dhawan Shuts Trollers in Border 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.