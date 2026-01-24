Box Office: ‘बॉर्डर 2’ के तूफान में पहले ही दिन ‘धुरंधर’ चारों खाने चित, सनी की फिल्म ने की शानदार ओपनिंग

Border 2 Box Office Collection (सोर्स- IMDb)
Border 2 Box Office Collection Day 1: साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए जबरदस्त टक्कर लेकर आई है। देशभक्ति के जज्बे से भरपूर फिल्मों के बीच अब बॉक्स ऑफिस पर असली जंग छिड़ चुकी है। रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर फिल्म जहां बीते साल की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी थी, वहीं अब सनी देओल की नई वॉर ड्रामा फिल्म ने आते ही बाजी पलट दी है। रिपब्लिक डे से पहले रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने पहले ही दिन ऐसा कलेक्शन किया कि इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है।
सनी देओल की यह फिल्म रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच देशभक्ति की लहर ले आई। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 30 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म अपने पहले दिन लगभग 28 करोड़ रुपये ही कमा सकी थी। इसी अंतर ने दोनों फिल्मों की तुलना को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि रणवीर की फिल्म ने आगे चलकर दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की थी, लेकिन ओपनिंग के मामले में सनी देओल की फिल्म ने साफ बढ़त बना ली है।
इस फिल्म की ताकत सिर्फ सनी देओल नहीं हैं। उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहानी में भाईचारे और जंग के जज्बे को मजबूती दी है। फिल्म का माहौल, डायलॉग्स और एक्शन सीन दर्शकों को 90 के दशक की देशभक्ति फिल्मों की याद दिलाते हैं, जिसकी आज भी मजबूत फैन फॉलोइंग है।
करीब 300 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी इस फिल्म से मेकर्स को भी बड़ी उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि सनी देओल को फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस मिली है, जबकि बाकी कलाकारों की फीस भी करोड़ों में है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को हिट कहलाने के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा। अगर कमाई 650 करोड़ के पार जाती है, तो इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर माना जाएगा।
एक अहम बात यह भी है कि रणवीर सिंह की फिल्म की तरह यह फिल्म भी खाड़ी देशों में रिलीज नहीं हो पाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, मिडिल ईस्ट के कई देशों में इसे प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं मिली है। इसके बावजूद घरेलू बॉक्स ऑफिस और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अब सबकी नजरें आने वाले दिनों की कमाई पर टिकी हैं। क्या सनी देओल की यह फिल्म रणवीर सिंह की पिछली ब्लॉकबस्टर के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ पाएगी, या फिर यह रफ्तार कुछ दिनों में थम जाएगी- इसका फैसला दर्शक और बॉक्स ऑफिस ट्रेंड ही करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए धमाकेदार साबित हुई है।
