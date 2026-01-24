Box Office: ‘बॉर्डर 2’ के तूफान में पहले ही दिन ‘धुरंधर’ चारों खाने चित, सनी की फिल्म ने की शानदार ओपनिंग

Border 2 Box Office Collection Day 1: साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए जबरदस्त टक्कर लेकर आई है। देशभक्ति के जज्बे से भरपूर फिल्मों के बीच अब बॉक्स ऑफिस पर असली जंग छिड़ चुकी है। रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर फिल्म जहां बीते साल की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी थी, वहीं अब सनी देओल की नई वॉर ड्रामा फिल्म ने आते ही बाजी पलट दी है। रिपब्लिक डे से पहले रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने पहले ही दिन ऐसा कलेक्शन किया कि इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है।