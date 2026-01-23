‘बॉर्डर 2’ की इमोशनल कहानी भी नहीं छुपा पाई ये 3 कमियां, दिमाग लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे हजम

Border 2 Weak Points: हर फिल्म में स्टॉन्ग प्वाइंट्स के साथ-साथ कुछ ऐसे सीन या बातें जरूर छिपी होती हैं जो किसी को भी समझ नहीं आती। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां फिल्म में एक तरफ इमोशन्स का भंडार देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी बातें भी हैं जो बिल्कुल समझ से परे नजर आती हैं। अगर दिमाग लगाकर उन सीन्स या फिर बातों को देखा जाए को उस मोर्चे पर आपको फिल्म कमजोर लग सकती है। चलिए ऐसी ही कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं।