‘धुरंधर 2’ सोचते रह गए और चुपके से ‘बॉर्डर 2’ में नजर आ गए अक्षय खन्ना, कुछ इस अंदाज में दिखे ‘रहमान डकैत’

Akshaye Khanna in Border 2 (सोर्स- एक्स)
Akshaye Khanna in Border 2: फिल्म 'बॉर्डर 2' ने आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म में जहां एक तरफ सनी देओल अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की पहली बार फ्रेंचाइजी में एंट्री हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा बज जिस एक्टर को लेकर बन रहा था वो ऑफिशियली इस फिल्म का हिस्सा थे ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की जिन्हें 'धुरंधर' में दर्शकों ने रहमान डकैत के किरदार में काफी पंसद किया था। ऑडियंस को उम्मीद थी कि इस फिल्म में भी उनकी कोई झलक देखने को जरूर मिलेगी और हुआ भी कुछ वैसा ही।
फिल्म में सनी पाजी को देखने के लिए ऑडियंस जितनी उतावली थी उतनी ही एक्साइटमेंट उन्हें अक्षय खन्ना को देखने के लिए भी थी। इस बात को लेकर काफी सस्पेंस बनाया गया था कि क्या फिल्म में अक्षय भी नजर आएंगे। हालांकि मेकर्स ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था ये कहते हुए कि उनके लिए कुछ करने लायक फिल्म में था नहीं पर फिर भी आप उनकी एक झलक 'बॉर्डर 2' में जरूर देख पाएंगे।
फिल्म को लेकर ऑडियंस की उम्मीदों का सम्मान करते हुए मेकर्स ने फिल्म के आखिरी सीन में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और पहले पार्ट के बाकी के कलाकारों को एआई की मदद से दिखाया है। आखिरी सीन में सनी देओल सभी जवानों को सेल्यूट करे हुए नजर आते हैं। इसी दौरान अक्षय खन्ना की झलक भी मिलती है और एक बार फिर पहले पार्ट की यादें ताजा हो जाती हैं।
फिल्म में भारी-भरकम स्टारकास्ट है...सनी देओल से लेकर वरुण धवन, दिलजीत और अहान शेट्टी। सनी के साथ नजर आ रही हैं मोना सिंह, दिलजीत के अपोजिट फिल्म में सोनम बाजवा हैं, वहीं अहान शेट्टी की पत्नी का किरदार निभाया है 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की मैनेजर यानी आन्या सिंह ने। वरुण धवन की पत्नी के रोल में नजर आती हैं मेधा राणा।
अगर यूं कहे कि हर किरदार ने अपनी तरफ से फिल्म में पूरी जान झोंक दी है तो कुछ गलत नहीं होगा। जो अलग-अलग इमोशन्स जंग से अलग सेना के जवानों के अपने-अपने परिवारों के साथ होते हैं..उन भावनाओं को पूरी तरह से इन किरदारों ने पर्दे पर जीवंत कर दिया है। हालांकि मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला लेकिन कम समय में भी ये किरदार अपना काम पूरा कर जाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग