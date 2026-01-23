‘धुरंधर 2’ सोचते रह गए और चुपके से ‘बॉर्डर 2’ में नजर आ गए अक्षय खन्ना, कुछ इस अंदाज में दिखे ‘रहमान डकैत’

Akshaye Khanna in Border 2: फिल्म 'बॉर्डर 2' ने आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म में जहां एक तरफ सनी देओल अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की पहली बार फ्रेंचाइजी में एंट्री हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा बज जिस एक्टर को लेकर बन रहा था वो ऑफिशियली इस फिल्म का हिस्सा थे ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की जिन्हें 'धुरंधर' में दर्शकों ने रहमान डकैत के किरदार में काफी पंसद किया था। ऑडियंस को उम्मीद थी कि इस फिल्म में भी उनकी कोई झलक देखने को जरूर मिलेगी और हुआ भी कुछ वैसा ही।