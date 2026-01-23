23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ की इन 5 खूबियों के आगे ‘धुरंधर’ भी लगेगी फीकी, चौंका देगा फिल्म का क्लाइमैक्स

Border 2 Movie Strong Points: 'बॉर्डर 2' ने आज यानी 23 जनवरी को थिएटर्स में दस्तक दे दी है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी नजर आ रहे हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 23, 2026

Border 2 Movie Strong Points

Border 2 Movie (सोर्स- IMDb)

Border 2 Movie Strong Points: सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म को वर्ल्डवाइड रिलीज कर दिया गया है। फिल्म भारतीय सेना की वीरता और शौर्य को दिखाती है, जवानों की बॉर्डर पर तो जंग दिखाई ही हुई है लेकिन साथ ही एक जंग उनके अंदर भी चल रही होती है...मोटी-मोटी बात करें तो फिल्म में दोनों जंगों को बखूबी दिखाया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं उन 5 खूबियों के बारे में जिनकी मदद से इस फिल्म को बाकी फिल्मों के मुकाबले बेहतर बताया जा सकता है।

फिल्म के इमोशन्स (Border 2 Movie Strong Points)

फिल्म का सबसे स्ट्रान्ग प्वाइंट इस फिल्म के जज्बात और भावनाएं हैं। फिल्म की कहानी इस तरह से गढ़ी गई है कि आप एक जवान के अंदर की जंग से भी जुड़ जाते हैं। बाहरी जंग में वो कैसे दुश्मनों को मात देता है...कैसे उसके अंदर एक निजी जंग चल रही होती है। फिल्म हर एक इमोशन को दिखा देती है। जवानों के परिवारों के साथ उनके इमोशन्स दिखाकर पहले ही ऑडियंस के दिलों के साथ जुड़ने का भरपूर प्रयास इस फिल्म में किया गया है।

फिल्म का गाना 'घर कब आओगे'

फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। इस गाने के रिलीज होने के बाद वरुण धवन और बाकी स्टारकास्ट की ट्रोलिंग जरूर हुई लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो इस गाने के साथ खुद को पूरी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे जवान अपने घरों से आई एक चिट्ठी का इंतजार करते हैं और उन चिट्ठियों में उनके ढेरों जज्बात जब उमड़ कर बाहर आते हैं तो हर किसी की आखों में आंसू आ जाते हैं।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से निर्देशक ने गढ़ी हैं कि दर्शक हर सीन के साथ रिलेट कर पाएं। चार अलग-अलग लोग और उनकी अलग-अलग कहानियों को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक माला में जिस तरह से मोतियों को पिरोया जाता है ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी छोटी-छोटी कहानियों को इमोशन्स के साथ एक ही सूत्र के साथ पिरोया गया है।

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म में सनी पाजी को देखकर आप पहली बॉर्डर को जरूर याद करेंगे। जिस तरह पहली फिल्म में सनी देओल अपनी डायलॉग डिलीवरी से इम्पेक्ट क्रिएट करने में सफल हुए थे बस कुछ वैसे ही इस फिल्म में भी उनके बोलने के अंदाज, उनके गुस्से, उनकी भावनाओं को दिखाया गया है, वो पूरी तरह से पहली फिल्म की कहानी को एक बार फिर याद दिला देता है। सिर्फ सनी ही नहीं, फिल्म में दिलजीत अपने फन लविंग नेचर के जरिए एक बार फिर दर्शकों को हंसाते हुए नजर आते हैं। वहीं वरुण धवन ने भी एंग्री यंग मैन की भूमिका में अपने किरदार के साथ जस्टिस की है। अहान शेट्टी बहुत सुलझे हुए नजर आते हैं और सबसे ज्यादा अहान के बारे में सवाल किए जा रहे थे क्योंकि वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले थे। अहान ने पूरी तरह से अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी है।

भारतीय सेना का शौर्य

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत नजर आती है इसका भारतीय सेना के साथ स्टॉन्ग इमोशनल कनेक्ट। सेना के शौर्य और वीरता को फिल्म में दिखाया गया है ऐसे में हर भारतीय के दिल में ये फिल्म घर कर जाती है। इंडियन आर्मी के पराक्रम के आगे दुश्मन पाकिस्तान कैसे घुटने टेकता है, इसे फिल्म में दिखाने के साथ ही ये ऑडियंस से सीधे कनेक्ट कर जाती है। फिल्म के क्लाइमैक्स को भी इसी तरीके से सोच-समझकर बनाया गया है कि ऑडियंस तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाती है। अब वो क्या है ये तो आपको फिल्म में ही देखना होगा।

Updated on:

23 Jan 2026 04:12 pm

Published on:

23 Jan 2026 04:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'बॉर्डर 2' की इन 5 खूबियों के आगे 'धुरंधर' भी लगेगी फीकी, चौंका देगा फिल्म का क्लाइमैक्स

