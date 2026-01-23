‘बॉर्डर 2’ की इन 5 खूबियों के आगे ‘धुरंधर’ भी लगेगी फीकी, चौंका देगा फिल्म का क्लाइमैक्स

फिल्म में सनी पाजी को देखकर आप पहली बॉर्डर को जरूर याद करेंगे। जिस तरह पहली फिल्म में सनी देओल अपनी डायलॉग डिलीवरी से इम्पेक्ट क्रिएट करने में सफल हुए थे बस कुछ वैसे ही इस फिल्म में भी उनके बोलने के अंदाज, उनके गुस्से, उनकी भावनाओं को दिखाया गया है, वो पूरी तरह से पहली फिल्म की कहानी को एक बार फिर याद दिला देता है। सिर्फ सनी ही नहीं, फिल्म में दिलजीत अपने फन लविंग नेचर के जरिए एक बार फिर दर्शकों को हंसाते हुए नजर आते हैं। वहीं वरुण धवन ने भी एंग्री यंग मैन की भूमिका में अपने किरदार के साथ जस्टिस की है। अहान शेट्टी बहुत सुलझे हुए नजर आते हैं और सबसे ज्यादा अहान के बारे में सवाल किए जा रहे थे क्योंकि वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले थे। अहान ने पूरी तरह से अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी है।