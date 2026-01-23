Border 2 देखने गए लोगों का टूटा दिल, नहीं आया ‘धुरंधर 2’ का टीजर, आदित्य धर ने बताया कब होगा रिलीज

Dhurandhar 2 teaser not attached to Border 2?: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, साथ ही 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है। इसके बाद से ही फैंस बेसब्री से इसके दूसरे पार्ट, 'धुरंधर 2', के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि धुरंधर 2 का टीजर 'बॉर्डर ' के साथ ही रिलीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोग इसके बाद निराश हो गए। इसी बीच अब खुद डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में फैंस को टीजर को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बता दिया है कि धुरंधर 2 का टीजर कब आएगा...