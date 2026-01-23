Border 2 देखने गए लोगों का टूटा दिल, नहीं आया ‘धुरंधर 2’ का टीजर, आदित्य धर ने बताया कब होगा रिलीज

धुरंधर 2 का ट्रेलर कब होगा रिलीज?
Dhurandhar 2 teaser not attached to Border 2?: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, साथ ही 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है। इसके बाद से ही फैंस बेसब्री से इसके दूसरे पार्ट, 'धुरंधर 2', के अपडेट का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि धुरंधर 2 का टीजर 'बॉर्डर ' के साथ ही रिलीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोग इसके बाद निराश हो गए। इसी बीच अब खुद डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में फैंस को टीजर को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बता दिया है कि धुरंधर 2 का टीजर कब आएगा...
शुक्रवार की सुबह जैसे ही सनी देओल की 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई, सोशल मीडिया पर 'धुरंधर 2' के टीजर को लेकर चर्चा शुरू हो गई। फैंस को उम्मीद थी कि टीजर फिल्म के साथ थिएटर में दिखेगा। इसी बीच एक फैन ने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर को टैग करते हुए लिखा, “आदित्य धर मजाक नहीं, जल्दी टीजर रिलीज करो!"
फैंस की इस बेताबी को देखते हुए आदित्य ने उनकी पोस्ट शेयर की और हंसते हुए इमोजी के साथ जवाब दिया, "टीजर कुछ ही दिनों में रिलीज होगा!" हालांकि उन्होंने किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गलियारों में चर्चा है कि 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के मौके पर मेकर्स इसे रिलीज कर सकते हैं।
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की मानें तो आदित्य धर ने पहले पार्ट के 'एंड-क्रेडिट' सीन को ही एक धमाकेदार टीजर के रूप में एडिट किया है। वहीं, फिल्म का फुल ट्रेलर फरवरी के आखिरी हफ्ते में आने की उम्मीद है। फिल्म की रिलीज को लेकर भी संशय खत्म हो चुका है पहल आ रहा था कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हैं फिल्म ईद 2026 (19 मार्च) पर ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
'धुरंधर 2' की रिलीज के साथ ही 2026 का सबसे बड़ा क्लैश भी कंफर्म हो गया है। 19 मार्च को ही साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' भी रिलीज हो रही है। पहले ऐसी खबरें थीं कि क्लैश से बचने के लिए 'धुरंधर 2' की डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन आदित्य धर ने साफ कर दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।
