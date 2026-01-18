18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन का धड़कता है इस एक्टर के लिए दिल, जिसकी 2026 में होने वाली है शादी

Sara Arjun Crush: फिल्म धुरंधर की फेमस एक्ट्रेस सारा अर्जुन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने क्रश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जो बॉलीवुड का नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 18, 2026

Dhurandhar Actress Sara Arjun crush and favourite actor is Vijay Deverakonda

सारा अर्जुन ने बताया अपने क्रश का नाम

Sara Arjun Post: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। इस फिल्म ने न केवल रणवीर सिंह को एक अलग अवतार में पेश किया, बल्कि 20 साल की युवा एक्ट्रेस सारा अर्जुन को भी रातोंरात नेशनल क्रश बना दिया है। फिल्म में 'यालिना जमाली' का किरदार निभाकर चर्चा बटोरने वाली सारा अर्जुन ने हाल ही में बताया कि वो कौन सा एक्टर है जिनके लिए उनका दिल धड़कता है। उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताकर सबको हैरान कर दिया है।

सारा अर्जुन को पसंद है ये एक्टर (Sara Arjun Favourite Actor)

सारा अर्जुन हाल ही में अपनी तेलुगु फिल्म 'यूफोरिया' (Euphoria) के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंची थीं। जब वहां उनसे पूछा गया कि वह किस एक्टर की सबसे बड़ी फैन हैं और किसे अपना पसंदीदा मानती हैं, तो सारा ने बिना देर किए साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम लिया। सारा ने बताया कि विजय उनके सबसे बड़े क्रश और फेवरेट एक्टर हैं।

इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म 'धुरंधर' का हिस्सा होने के बावजूद सारा का दिल बॉलीवुड के बजाय साउथ के 'अर्जुन रेड्डी' के लिए धड़कता है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है। वहीं, पिछले कुछ समय से खबर है कि विजय देवरकोंडा इसी साल यानी 2026 में रश्मिका मंदाना से शादी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन खबरों पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है।

'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ जमी केमिस्ट्री (Dhurandhar Actress Sara Arjun Big Revealed)

सारा अर्जुन ने 'धुरंधर' में यालिना जमाली का अहम रोल निभाया है, जो फिल्म में रणवीर सिंह (हमजा अली मजारी) की लेडी लव बनी हैं। इतनी कम उम्र में रणवीर सिंह, आर माधवन, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करना सारा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। फिल्म में उनकी सादगी और एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।

सारा के हाथ में हैं बड़े प्रोजेक्ट्स

सारा के पास फिलहाल काम की कोई कमी नहीं है। वह तेलुगु फिल्म 'यूफोरिया' में लीड रोल निभा रही हैं, जिसका ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके अलावा चर्चा है कि वह मशहूर डायरेक्टर गौतम तिन्ननुरी की फिल्म 'मैजिक' (Magic) में भी नजर आएंगी, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है।

ये भी पढ़ें

‘सांप्रदायिक भेदभाव’ पर मचा बवाल, तो AR Rahman ने दी सफाई, जानें अब भारत देश पर क्या बोले
बॉलीवुड
AR Rahman Apology on Communal Remark Controversy said I understand that intentions can sometimes be misunderstood

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Updated on:

18 Jan 2026 02:34 pm

Published on:

18 Jan 2026 02:33 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन का धड़कता है इस एक्टर के लिए दिल, जिसकी 2026 में होने वाली है शादी

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ की एक्ट्रेस सारा अर्जुन अब ‘Euphoria’ में काटेंगी गदर, फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर हुआ रिलीज

Euphoria Trailer Out
टॉलीवुड

‘वो प्रेग्नेंट थी और…’, बेटी के साथ हुई धोखाधड़ी पर छलका इस अभिनेता का दर्द, झूठे केस का किया खुलासा

Actor Krishna Kumar on Daughter Diya Krishna
टॉलीवुड

थलापति विजय की बढ़ी मुश्किलें, ‘जन नायकन’ को नहीं मिली हरी झंडी, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया मना

jana nayagan row supreme court refuses cbfc clearance vijay film madras hc decision
टॉलीवुड

यश के साथ जिस लड़की ने दिए बोल्ड सीन उसने ट्रोलिंग के बाद उठाया ये बड़ा कदम, मची खलबली

Yash toxic teaser controversy bold scene girl actress Beatriz Taufenbach took big step she Deletes Instagram
टॉलीवुड

‘टॉक्सिक’ के टीजर में दिखाए गए इंटीमेट सीन पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज के बाद हुआ एक्शन

yash toxic movie teaser controversy karnataka womens commission lodges complain over Intimate scenes to censor board
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.