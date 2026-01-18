‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन का धड़कता है इस एक्टर के लिए दिल, जिसकी 2026 में होने वाली है शादी

सारा अर्जुन ने बताया अपने क्रश का नाम
Sara Arjun Post: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। इस फिल्म ने न केवल रणवीर सिंह को एक अलग अवतार में पेश किया, बल्कि 20 साल की युवा एक्ट्रेस सारा अर्जुन को भी रातोंरात नेशनल क्रश बना दिया है। फिल्म में 'यालिना जमाली' का किरदार निभाकर चर्चा बटोरने वाली सारा अर्जुन ने हाल ही में बताया कि वो कौन सा एक्टर है जिनके लिए उनका दिल धड़कता है। उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताकर सबको हैरान कर दिया है।
सारा अर्जुन हाल ही में अपनी तेलुगु फिल्म 'यूफोरिया' (Euphoria) के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंची थीं। जब वहां उनसे पूछा गया कि वह किस एक्टर की सबसे बड़ी फैन हैं और किसे अपना पसंदीदा मानती हैं, तो सारा ने बिना देर किए साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम लिया। सारा ने बताया कि विजय उनके सबसे बड़े क्रश और फेवरेट एक्टर हैं।
इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म 'धुरंधर' का हिस्सा होने के बावजूद सारा का दिल बॉलीवुड के बजाय साउथ के 'अर्जुन रेड्डी' के लिए धड़कता है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है। वहीं, पिछले कुछ समय से खबर है कि विजय देवरकोंडा इसी साल यानी 2026 में रश्मिका मंदाना से शादी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन खबरों पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है।
सारा अर्जुन ने 'धुरंधर' में यालिना जमाली का अहम रोल निभाया है, जो फिल्म में रणवीर सिंह (हमजा अली मजारी) की लेडी लव बनी हैं। इतनी कम उम्र में रणवीर सिंह, आर माधवन, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करना सारा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। फिल्म में उनकी सादगी और एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।
सारा के पास फिलहाल काम की कोई कमी नहीं है। वह तेलुगु फिल्म 'यूफोरिया' में लीड रोल निभा रही हैं, जिसका ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके अलावा चर्चा है कि वह मशहूर डायरेक्टर गौतम तिन्ननुरी की फिल्म 'मैजिक' (Magic) में भी नजर आएंगी, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है।
