‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन का धड़कता है इस एक्टर के लिए दिल, जिसकी 2026 में होने वाली है शादी

Sara Arjun Post: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। इस फिल्म ने न केवल रणवीर सिंह को एक अलग अवतार में पेश किया, बल्कि 20 साल की युवा एक्ट्रेस सारा अर्जुन को भी रातोंरात नेशनल क्रश बना दिया है। फिल्म में 'यालिना जमाली' का किरदार निभाकर चर्चा बटोरने वाली सारा अर्जुन ने हाल ही में बताया कि वो कौन सा एक्टर है जिनके लिए उनका दिल धड़कता है। उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताकर सबको हैरान कर दिया है।