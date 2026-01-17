‘धुरंधर’ की एक्ट्रेस सारा अर्जुन अब ‘Euphoria’ में काटेंगी गदर, फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर हुआ रिलीज

ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि शराब और ड्रग्स के नशे में डूबे युवा किस तरह हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। एक रिपोर्टर बताता है कि नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सीन में एक लड़की पर नाबालिग लड़कों का ग्रुप हमला करता दिखता है। इन डरावने दृश्यों के बीच भूमिका का एक बेहद कड़क डायलॉग सुनाई देता है- “मैंने उसे जन्म देकर गलती की। मुझे उसे अपनी कोख में ही मार देना चाहिए था।”