टॉलीवुड

‘धुरंधर’ की एक्ट्रेस सारा अर्जुन अब ‘Euphoria’ में काटेंगी गदर, फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर हुआ रिलीज

Euphoria Trailer Out: भूमिका चावला स्टारर 'यूफोरिया' का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। ये फिल्म कब रिलीज होगी? चलिए आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 17, 2026

Euphoria Trailer Out

भूमिका चावला स्टारर 'यूफोरिया' का धमाकेदार ट्रेलर आउट (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Bhoomika Chawla Euphoria Trailer Release: ‘धुरंधर’ की एक्ट्रेस सारा अर्जुन अब अपनी नई फिल्म ‘Euphoria’ को लेकर फिर चर्चा में हैं। भूमिका चावला स्टारर इस सोशल ड्रामा फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों का ध्यान खींच रहा है।

डायरेक्टर गुणशेखर की इस फिल्म (Euphoria) में रोमांच, रहस्य और समाज की कड़वी सच्चाइयों का तड़का देखने को मिलता है। सारा अर्जुन की मासूमियत और भूमिका चावला की मजबूत अदाकारी ट्रेलर को और भी दमदार बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी, तो चलिए आगे आपको बताते हैं इसकी रिलीज डेट और खास बातें।

ट्रेलर में दिखा खौफनाक मंजर

‘Euphoria’ के ट्रेलर की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है। वह बताती है कि उसके माता-पिता चाहते थे कि वह आईएएस ऑफिसर स्मिता सभरवाल या आम्रपाली जैसी बने, वह उस रास्ते पर आगे बढ़ भी रही है। तभी उसे एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। उसके पिता उसे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ‘नॉन-अल्कोहोलिक’ पार्टी है और समाज को समझने के लिए ऐसी जगहों का अनुभव जरूरी है।

इसके बाद ट्रेलर का टोन अचानक बदल जाता है। हम देखते हैं गुस्साए प्रोटेस्टर्स खिड़कियां तोड़ रहे हैं। एक न्यूज़ एंकर यह चौंकाने वाली खबर देता है कि एक महिला ने खुद पर ही केस कर दिया है और वह महिला कोई और नहीं, बल्कि भूमिका चावला हैं।

ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि शराब और ड्रग्स के नशे में डूबे युवा किस तरह हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। एक रिपोर्टर बताता है कि नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सीन में एक लड़की पर नाबालिग लड़कों का ग्रुप हमला करता दिखता है। इन डरावने दृश्यों के बीच भूमिका का एक बेहद कड़क डायलॉग सुनाई देता है- “मैंने उसे जन्म देकर गलती की। मुझे उसे अपनी कोख में ही मार देना चाहिए था।”

ट्रेलर का यह मोमेंट पूरी कहानी को रहस्य और भावनाओं से भर देता है, दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि फिल्म आखिर किस गहरी समस्या की ओर इशारा कर रही है।

फिल्म और कौन-कौन?

भूमिका चावला के अलावा, इस फिल्म में जाने-माने डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन, सारा अर्जुन और नासर जैसे कई और कलाकार भी अहम रोल में होंगे। 'धुरंधर' की मेगा-ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, 'यूफोरिया' सारा अर्जुन की अगली फिल्म है, जिससे दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। इन स्टार्स के अलावा, फिल्म में रोहित, विग्नेश कवि रेड्डी, लिखिता यलमनचिली, अडाला पृथ्वी राज, कल्पा लता, साईं श्रीनिका रेड्डी, आश्रिता वेमुगंती, मैथ्यू वर्गीस, आदर्श बालकृष्ण, रवि प्रकाश, नवीना रेड्डी और लिखित नायडू जैसे कई एक्टर भी होंगे।

फिल्म के डायलॉग नागेंद्र कासी और कृष्ण हरि ने लिखे हैं, जबकि फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की है। ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। डायरेक्टर गुणशेखर साउथ इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं। उन्हें महेश बाबू की ओक्काडू और अनुष्का शेट्टी की रुद्रमादेवी जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है।

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

17 Jan 2026 08:44 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 'धुरंधर' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन अब 'Euphoria' में काटेंगी गदर, फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर हुआ रिलीज

