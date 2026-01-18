‘सांप्रदायिक भेदभाव’ पर मचा बवाल, तो AR Rahman ने दी सफाई, बोले- इरादों को कभी-कभी…

एआर रहमान ने अपने कम्यूनल बयान पर मांगी माफी
AR Rahman Apology: दुनिया भर में अपनी धुनों का जादू बिखेरने वाले ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान पिछले कुछ दिनों से अपने एक बयान के कारण विवादों के घेरे में थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 'सांप्रदायिक भेदभाव' की सुगबुगाहट का जिक्र किया था, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड में हंगामा मच गया था। अब इस बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए एआर रहमान खुद सामने आए हैं और एक वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान पर सफाई दी है।
एआर रहमान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने साफ किया कि उनके शब्दों को गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, "प्रिय दोस्तों, मेरे लिए संगीत हमेशा से संस्कृतियों को जोड़ने और उनका सम्मान करने का जरिया रहा है। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है।"
एआर रहमान ने माना कि कई बार जब हम अपनी बात रखते हैं, तो उसका मतलब वह नहीं निकाला जाता जो हम कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के जरिए लोगों को प्रेरित करना और समाज की सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने या भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है।"
विवाद की शुरुआत तब हुई जब 'बीबीसी एशियन नेटवर्क' को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने बॉलीवुड के कामकाज पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 8 सालों में सत्ता के समीकरण बदले हैं और अब ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं। उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि उन्हें दबी जुबान में कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो 'सांप्रदायिक' हो सकती हैं। एआर रहमान ने बताया था कि कई बार उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए बुक किया जाता है, लेकिन म्यूजिक कंपनियां अपना निवेश (फंडिंग) देखकर किसी और संगीतकार को ले आती हैं। उनके इसी 'सांप्रदायिक' शब्द ने बवाल खड़ा कर दिया था।
अपनी सफाई में रहमान ने उन उपलब्धियों को भी याद किया जो उन्हें एक भारतीय कलाकार के तौर पर मिली हैं। उन्होंने पीएम मोदी की मौजूदगी में 'वेव समिट' में अपनी प्रस्तुति से लेकर, नागा संगीतकारों के साथ काम करने और हंस जिमर के साथ 'रामायण' का स्कोर तैयार करने के सम्मान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका संगीत हमेशा अतीत का सम्मान करने और भविष्य को प्रेरित करने के लिए है।
