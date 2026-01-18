‘सांप्रदायिक भेदभाव’ पर मचा बवाल, तो AR Rahman ने दी सफाई, बोले- इरादों को कभी-कभी…

विवाद की शुरुआत तब हुई जब 'बीबीसी एशियन नेटवर्क' को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने बॉलीवुड के कामकाज पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 8 सालों में सत्ता के समीकरण बदले हैं और अब ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं। उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि उन्हें दबी जुबान में कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो 'सांप्रदायिक' हो सकती हैं। एआर रहमान ने बताया था कि कई बार उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए बुक किया जाता है, लेकिन म्यूजिक कंपनियां अपना निवेश (फंडिंग) देखकर किसी और संगीतकार को ले आती हैं। उनके इसी 'सांप्रदायिक' शब्द ने बवाल खड़ा कर दिया था।