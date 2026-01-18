धर्मेंद्र के निधन के 55 दिन बाद सनी देओल का बड़ा फैसला, बंगले में करने जा रहे ये बदलाव

सनी देओल करेंगे अपने बंगले में बड़ा बदलाव
Sunny Deol Big Decision after Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार बिखर गया है। हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल और बॉबी देओल हर कोई अब तक उभर नहीं पाया है। उन्होंने अपने मुंबई आवास पर ही आखिरी सांस ली थी। उस घर में उनकी कई यादें बसी हुई हैं। ऐसे में अब सनी देओल और बॉबी देओल ने बड़ा फैसला लिया है। जिसे सुनकर धर्मेंद्र के चाहने वाले थोड़े हैरान भी हैं और खुश भी।
खबर है कि धर्मेंद्र जिस घर में अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा उसी ऐतिहासिक घर में बड़े बदलाव करना का फैसला सनी देओल ने भाई बॉबी देओल के साथ मिलकर किया है। देओल्स के इस पुश्तैनी बंगले को अब और बड़ा बनाया जा रहा है ताकि बढ़ते परिवार के लिए पर्याप्त जगह हो सके।
सेलेब्रिटी जर्नलिस्ट विक्की लालवानी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले में अब एक और नया फ्लोर जोड़ा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से घर के बाहर बड़ी-बड़ी क्रेन और निर्माण सामग्री देखी गई है। बताया जा रहा है कि घर का कंपाउंड और अंदरूनी हिस्सा रेनोवेट हो रहा है।
सूत्रों का कहना है कि घर में अब सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। सनी देओल, उनकी पत्नी पूजा, उनके दोनों बेटे और अब उनकी बहू भी इसी घर का हिस्सा हैं। वहीं बॉबी देओल, उनकी पत्नी तान्या और उनके दोनों बेटे भी यहीं रहते हैं। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और उनकी बहन का परिवार भी साथ ही रहता है। ऐसे में बच्चों के बड़े होने और परिवार की वजह से अब यह बंगला छोटा पड़ने लगा है, जिसके चलते एक और फ्लोर बनाने का फैसला लिया गया है।
धर्मेंद्र हाउस एक बड़ा और शानदार घर है, जहां मॉडर्न और ट्रैडिशनव डिजाइन दोनों का मेल है। पहले Curly Tales को दिए इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया था कि इस घर का इंटीरियर उनकी पत्नी तान्या देओल ने बनाया है, जो पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। घर में इंडियन चीजें, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर और परिवार की तस्वीरें लगी हैं। पूरा घर साधारण दिखता है लेकिन बहुत पर्सनल और दिल से जुड़ा हुआ है।
देओल परिवार का जुहू वाला घर कई खास पारिवारिक पलों का गवाह रहा है। सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी दृशा देओल से इसी धर्मेंद्र हाउस में हुई थी, जहां पूरे देओल परिवार ने मिलकर धूमधाम से जश्न मनाया था। शादियों से लेकर जन्मदिन और सालगिरह तक, यह बंगला लंबे समय से देओल परिवार के लिए खास रहा है। अब एक नया फ्लोर जुड़ने के साथ यह घर और भी बड़ा होने जा रहा है।
