धर्मेंद्र के निधन के 55 दिन बाद सनी देओल का बड़ा फैसला, बंगले में करने जा रहे ये बदलाव

सूत्रों का कहना है कि घर में अब सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। सनी देओल, उनकी पत्नी पूजा, उनके दोनों बेटे और अब उनकी बहू भी इसी घर का हिस्सा हैं। वहीं बॉबी देओल, उनकी पत्नी तान्या और उनके दोनों बेटे भी यहीं रहते हैं। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और उनकी बहन का परिवार भी साथ ही रहता है। ऐसे में बच्चों के बड़े होने और परिवार की वजह से अब यह बंगला छोटा पड़ने लगा है, जिसके चलते एक और फ्लोर बनाने का फैसला लिया गया है।