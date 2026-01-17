क्या मनहूस है जनवरी फिल्मों के लिए, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में

फेमस ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का मानना है कि रिलीज की डेट से ज्यादा फिल्म की कहानी मायने रखती है, "मैंने ये बात 1990 के दशक में भी कही थी। इस साल भी कई फिल्में नहीं चलीं, लेकिन लास्ट में कंटेंट ही सबसे बड़ा होता है। अगर फिल्म अच्छी है, तो वो किसी भी डेट पर रिलीज हो, हर तूफान को झेल सकती है।" तो वहीं, एग्जीबिटर अक्षय राठी ने इस मनहूसियत को सिर्फ एक संयोग बताया और याद दिलाया कि ऋतिक रोशन की 'अग्निपथ' और अक्षय कुमार की फिल्में भी जनवरी के लास्ट में रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर रही हैं। अक्षय राठी को उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' इस साल इतिहास बदलेगी।