17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्या मनहूस है जनवरी फिल्मों के लिए, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में

January Box Office Curse: जनवरी महीने को हमेशा फिल्मों के लिए मनहूस माना जाता है, क्योंकि इस समय फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन सामान्य से कमजोर रहता है। इस बात को लेकर अब सनी देओल के फैंस भी चिंतित हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 17, 2026

क्या मनहूस है जनवरी फिल्मों के लिए, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में

‘बॉर्डर 2’ (सोर्स: x @Box_Office_BO)

January Box Office Curse: बॉलीवुड के लिए साल के कुछ महीने 'लकी' माने जाते होते है तो कुछ 'अनलकी'। जहां अगस्त का महीना हमेशा बॉक्स ऑफिस पर खुशियां लेकर आता है, तो वहीं जनवरी का महीना पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए किसी श्राप की तरह साबित हो रहा है। बता दें, साल 2025 की शुरुआत में भी 'देवा', 'इमरजेंसी', 'आजाद', 'गेम चेंजर' और 'स्काई फोर्स' जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन ये सभी थिएटर में आते ही ढेर हो गईं। अब हर किसी की निगाहें 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' पर टिकी हैं।

‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में

दरअसल, फिल्मी गलियारों में ये चर्चा आम है कि जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्में हमेशा फ्लॉप हो जाती हैं। दर्शक नए साल के जश्न और छुट्टियों के बाद थिएटर्स से दूरी बना लेते हैं। हालांकि, इस बार सनी देओल की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'बॉर्डर' का सीक्वल इस मिथक को तोड़ने के लिए मैदान आ खड़ा हुआ है। इस पर फैंस का कहना है कि बॉर्डर सुपरहिट होना चाहिए, क्योंकि मजबूत कास्ट, देशभक्ति का जज्बा, बड़ा स्केल और एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी है।

फेमस ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का मानना है कि रिलीज की डेट से ज्यादा फिल्म की कहानी मायने रखती है, "मैंने ये बात 1990 के दशक में भी कही थी। इस साल भी कई फिल्में नहीं चलीं, लेकिन लास्ट में कंटेंट ही सबसे बड़ा होता है। अगर फिल्म अच्छी है, तो वो किसी भी डेट पर रिलीज हो, हर तूफान को झेल सकती है।" तो वहीं, एग्जीबिटर अक्षय राठी ने इस मनहूसियत को सिर्फ एक संयोग बताया और याद दिलाया कि ऋतिक रोशन की 'अग्निपथ' और अक्षय कुमार की फिल्में भी जनवरी के लास्ट में रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर रही हैं। अक्षय राठी को उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' इस साल इतिहास बदलेगी।

पर्दे पर एक्शन और इमोशन

बता दें, 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे स्टार नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बात बड़े पर्दे पर एक्शन और इमोशन की आती है, तो सनी देओल और अनुराग सिंह की जोड़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। तो आइए जानते है कि क्या 'बॉर्डर 2' अपनी रिलीज के साथ बॉलीवुड के इस पुराने श्राप को खत्म कर पाएगी? इसका जवाब तो 23 जनवरी को ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल फिल्म को लेकर दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स के बीच दमदार उत्साह बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

17 Jan 2026 12:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या मनहूस है जनवरी फिल्मों के लिए, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

2 घंटा 10 मिनट की इस सुपर डुपर हिट फिल्म को एक किसिंग सीन के लिए झेलना पड़ा था संगठनों का विरोध

Madhuri Dixit Dil Movie
बॉलीवुड

जिस फिल्म के लिए लौटाए 15 करोड़, उसी ने बनाया था मालामाल, कार्तिक आर्यन को ‘तू मेरी…’ के लिए मिली सबसे मोटी रकम?

Kartik Aaryan Fees For Tu Meri Main Tera
बॉलीवुड

शिव ठाकरे ने गुपचुप शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर फोटो से मची थी खलबली

Shiv Thakare Big revealed on her getting secretly married said that is fake it is shooting scene
बॉलीवुड

मैं तुम्हें कभी… गोविंदा के अफेयर पर गस्से से लाल हुई सुनीता आहूजा, मारने की कही बात

Govinda Extra Marital Affair wife sunita ahuja big revealed said i have kukri knife not forgive her
बॉलीवुड

पहले दिन ‘राहु-केतु’ पर भारी पड़ी आमिर की ‘हैप्पी पटेल’, जानें ‘धुरंधर’ का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Box Office Collection Report
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.