क्या मनहूस है जनवरी फिल्मों के लिए, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में

‘बॉर्डर 2’ (सोर्स: x @Box_Office_BO)
January Box Office Curse: बॉलीवुड के लिए साल के कुछ महीने 'लकी' माने जाते होते है तो कुछ 'अनलकी'। जहां अगस्त का महीना हमेशा बॉक्स ऑफिस पर खुशियां लेकर आता है, तो वहीं जनवरी का महीना पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए किसी श्राप की तरह साबित हो रहा है। बता दें, साल 2025 की शुरुआत में भी 'देवा', 'इमरजेंसी', 'आजाद', 'गेम चेंजर' और 'स्काई फोर्स' जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन ये सभी थिएटर में आते ही ढेर हो गईं। अब हर किसी की निगाहें 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' पर टिकी हैं।
दरअसल, फिल्मी गलियारों में ये चर्चा आम है कि जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्में हमेशा फ्लॉप हो जाती हैं। दर्शक नए साल के जश्न और छुट्टियों के बाद थिएटर्स से दूरी बना लेते हैं। हालांकि, इस बार सनी देओल की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'बॉर्डर' का सीक्वल इस मिथक को तोड़ने के लिए मैदान आ खड़ा हुआ है। इस पर फैंस का कहना है कि बॉर्डर सुपरहिट होना चाहिए, क्योंकि मजबूत कास्ट, देशभक्ति का जज्बा, बड़ा स्केल और एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी है।
फेमस ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का मानना है कि रिलीज की डेट से ज्यादा फिल्म की कहानी मायने रखती है, "मैंने ये बात 1990 के दशक में भी कही थी। इस साल भी कई फिल्में नहीं चलीं, लेकिन लास्ट में कंटेंट ही सबसे बड़ा होता है। अगर फिल्म अच्छी है, तो वो किसी भी डेट पर रिलीज हो, हर तूफान को झेल सकती है।" तो वहीं, एग्जीबिटर अक्षय राठी ने इस मनहूसियत को सिर्फ एक संयोग बताया और याद दिलाया कि ऋतिक रोशन की 'अग्निपथ' और अक्षय कुमार की फिल्में भी जनवरी के लास्ट में रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर रही हैं। अक्षय राठी को उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' इस साल इतिहास बदलेगी।
बता दें, 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे स्टार नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बात बड़े पर्दे पर एक्शन और इमोशन की आती है, तो सनी देओल और अनुराग सिंह की जोड़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। तो आइए जानते है कि क्या 'बॉर्डर 2' अपनी रिलीज के साथ बॉलीवुड के इस पुराने श्राप को खत्म कर पाएगी? इसका जवाब तो 23 जनवरी को ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल फिल्म को लेकर दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स के बीच दमदार उत्साह बना हुआ है।
