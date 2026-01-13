धर्मेंद्र के निधन के 49 दिन बाद हेमा मालिनी ने किया देओल परिवार संग लड़ाई पर खुलासा, बोलीं- सनी हर चीज…

हेमा मालिनी का धर्मेंद्र को लेकर छलका दर्द
Hema Malini On Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी बिल्कुल टूट गई हैं। वह अक्सर उन्हें याद कर अपना दर्द बताती नजर आती हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। पहली बार है जब हेमा मालिनी ने खुलकर बताया कि धर्मेंद्र के बिना उनकी जिंदगी एकदम बेरंग हो गई है। साथ ही उन्होंने सनी देओल को लेकर भी बयान दिया है, क्योंकि जब से धर्मेंद्र का निधन हुआ है तब से खबरें आ रही थी कि सनी देओल और उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी के बीच खटपट चल रही है। ऐसे में हेमा मालिनी ने देओल परिवार को लेकर अपने दिल की बात की है। उन्होंने सनी देओल के व्यवहार को लेकर भी खुलासा किया है।
इंडियन एक्सप्रेस से हेमा मालिनी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र के जाने के गम को लेकर खुलासा किया और 57 साल के प्यार भरे रिश्ते पर बात की। हेमा मालिनी ने कहा, "हम 57 सालों तक साथ थे। मैं उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। भले ही हम हर वक्त साथ न हों, लेकिन वो हर मिनट पूछते थे कि मैं कहां हूं, कब लौट रही हूं।" हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र अक्सर अपने लोनावला वाले फार्महाउस से सिर्फ इसलिए लौट आते थे ताकि वो हेमा और अपनी बेटियों (ईशा और अहाना) के साथ समय बिता सकें।
धर्मेंद्र के आखिरी दिनों को याद करते हुए हेमा भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, "वो जब अस्पताल से घर आ गए थे तो मुझे यकीन था कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे लगा था कि वो अभी एक-दो साल और हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अचानक यह सब कैसे हो गया? हम किसी को दोष नहीं दे सकते, बस यही कहूंगी कि उन्होंने एक बेहतरीन जिंदगी जी। उन्हें लाखों लोग पसंद करते थे। वह सबके फेवरेट थे और मुझे गर्व है कि जिसे हर कोई पसंद करता था उसने मुझे पसंद किया।"
धर्मेंद्र के दो परिवारों (प्रकाश कौर और हेमा मालिनी) के बीच अक्सर मनमुटाव की खबरें उड़ती रहती हैं। हाल ही में दोनों परिवारों द्वारा अलग-अलग प्रार्थना सभाएं (Prayer Meet) रखने पर लोगों ने फिर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और गॉसिप शुरू कर दी थी। इस पर हेमा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। आज भी सब बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को गॉसिप चाहिए। मैं उन्हें जवाब क्यों दूं? क्या मेरे लिए सफाई देना जरूरी है? मैं क्यों दूं? यह मेरी जिंदगी है। मेरी पर्सनल जिंदगी, हमारी पर्सनल जिंदगी है। हम साथ में बिल्कुल खुश हैं और एक-दूसरे के बहुत करीब भी हैं। बस इतना ही मै कहना चाहती हूं। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। मैं बेवजह की अटकलों का जवाब नहीं देती।"
हेमा ने आगे सनी देओ के साथ व्यवहार और जो वह पिता धर्मेंद्र की याद में एक म्यूजियम बनाने की योजना बना रहे हैं उसे लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, "सनी यही प्लान कर रहा है। तो वह करेगा। हम सलाह करके करेंगे। वह जो भी करता है, मुझे बताता है। वह अक्सर पूछता भी है क्या आप ठीक से हैं ठीक हो रही हैं?
जब हेमा से पूछा गया कि क्या उन्होंने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' देखी? तो उन्होंने कहा, "अभी मेरे जख्म ताजा हैं। मैं इसे अभी नहीं देख सकती, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। मेरी बेटियां भी यही कह रही हैं। जब थोड़ा वक्त बीत जाएगा, तब शायद मैं इसे देखूं।"
