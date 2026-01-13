धर्मेंद्र के निधन के 49 दिन बाद हेमा मालिनी ने किया देओल परिवार संग लड़ाई पर खुलासा, बोलीं- सनी हर चीज…

Hema Malini On Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी बिल्कुल टूट गई हैं। वह अक्सर उन्हें याद कर अपना दर्द बताती नजर आती हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। पहली बार है जब हेमा मालिनी ने खुलकर बताया कि धर्मेंद्र के बिना उनकी जिंदगी एकदम बेरंग हो गई है। साथ ही उन्होंने सनी देओल को लेकर भी बयान दिया है, क्योंकि जब से धर्मेंद्र का निधन हुआ है तब से खबरें आ रही थी कि सनी देओल और उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी के बीच खटपट चल रही है। ऐसे में हेमा मालिनी ने देओल परिवार को लेकर अपने दिल की बात की है। उन्होंने सनी देओल के व्यवहार को लेकर भी खुलासा किया है।