‘धुरंधर’ के मेकर्स ने पाकिस्तानी सिंगर को एक गाने के लिए दिए हजारों डॉलर? गायक ने किया बड़ा दावा

जहांगीर ने आगे बताया कि 'हवा हवा' गाना 40 साल पहले बना था। इसे 1986 में रिकॉर्ड किया गया था और 1987 में रिलीज किया गया था। ख़बरों की माने तो 1987 के बाद से अलग अलग फिल्मों में इस गाने को तकरीबन 10 बार री-क्रिएट किया जा चुका है। गौर करने वाली बात ये है कि जहांगीर ने बेशक एक बड़ा दावा किया है, लेकिन धुरंधर के निर्माताओं ने अभी तक इस बारे में कोई बयान या स्पष्टीकरण नहीं दिया है।