भोपाल में शादी समारोह में लगी भीषण आग, 50 फीट तक उठी लपटें, मेहमानों ने भागकर बचाई जान

बता दें कि, ये हैरान कर देने वाली घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है। शहर के भौंरी क्षेत्र में स्थित होटल प्ले एंड रिसोर्ट में देर रात एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान तेज धमाके की आवाज से होटल में मौजूद सभी सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संभवत: शार्ट सर्किट की वजह से कोई चिंगारी भड़की होगी, जिसने जद में रखे गैस सिलेंडर को चपेट में ले लिया, जिससे सिलेंडर में भी धमाका हो गया। राहत की बात ये है कि, हादसा भयावह था, फिर भी किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई। होटल संचालक का लाखों का सामान जलकर राख हो गया।