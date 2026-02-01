MP में वरिष्ठ महिला IAS अफसर की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास, मैसेज भेजकर की रूपयों की डिमांड

व्हाट्सएप पर नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को फर्जी अकाउंट से सहायक यंत्री विजय गोयल को मैसेज आया। जिसमें अज्ञात नंबर था और उसमें कमिश्नर की फोटो लगाई गई थी। यंत्री को फेक अकाउंट से 3 मैसेज भेजे गए। जिसके बाद उन्होंने अकाउंट और ब्लॉक किया और कमिश्नर संस्कृति जैन को मामले की जानकारी दी।