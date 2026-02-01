16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में वरिष्ठ महिला IAS अफसर की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास, मैसेज भेजकर की रूपयों की डिमांड

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला अफसर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास किया गया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 16, 2026

ias sanskriti jain

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास किया गया। दरअसल, संस्कृति जैन भोपाल नगर निगम की कमिश्नर हैं। उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर सहायक यंत्री यानी एई को रूपये को लेकर मैसेज किए गए।

दरअसल, इसके पहले 7 नवंबर 2025 को कमिश्नर संस्कृति जैन के नाम पर ठगी की कोशिश की गई थी। तब उनके नाम से सोशल मीडया पर फेक अकाउंट बनाकर रूपये मांगे गए थे। इसके कमिश्नर ने लोगों को अगाह भी किया था।

सहायक यंत्री को आया मैसेज

व्हाट्सएप पर नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को फर्जी अकाउंट से सहायक यंत्री विजय गोयल को मैसेज आया। जिसमें अज्ञात नंबर था और उसमें कमिश्नर की फोटो लगाई गई थी। यंत्री को फेक अकाउंट से 3 मैसेज भेजे गए। जिसके बाद उन्होंने अकाउंट और ब्लॉक किया और कमिश्नर संस्कृति जैन को मामले की जानकारी दी।

कमिश्नर ने की अपील

नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर और मेरी फोटो को लगाकर पैसों की मांग करता है। तो इससे मुझे तत्काल अवगत कराएं।

कौन हैं संस्कृति जैन?

संस्कृति जैन ने तीन बार यूपीएससी क्रैक किया है। उन्होंने साल 2014 में ऑल इंडिया 11वां स्थान हासिल किया था। पिछले महीने प्रशासनिक खेमे में फेरबदल के बाद सिवनी कलेक्टर पद पर पदस्थ संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 08:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में वरिष्ठ महिला IAS अफसर की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास, मैसेज भेजकर की रूपयों की डिमांड

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मैं तो चीनी-मिठाइयों से कोसों दूर, मुझे कैसे हो गई शुगर? क्या बला है इंसुलिन रेजिस्टेंस

MP news diabetes reversible episode 5 what is sugar insulin resistance sugar ka such
Patrika Special News

एयरपोर्ट एक्सटेंशन को केंद्र की मंजूरी, 3416 मीटर होगी रनवे की लंबाई

Raja Bhoj Airport
भोपाल

पहली बार मोबाइल एप करेगा एमपी में गिद्धों की गिनती, इन 7 प्रजातियों पर पैनी नजर

Vulture Count In MP
भोपाल

‘दूषित पानी और 40 मौतों’ के बाद सदन में हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

MP Assembly budget session 2026
भोपाल

जनगणना करने घर-घर आएंगे कर्मचारी, किसी से भी ये 1 चीज नहीं पूछेगा प्रशासन

Census 2027
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.