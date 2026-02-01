MP में वरिष्ठ महिला IAS अफसर की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास, मैसेज भेजकर की रूपयों की डिमांड

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास किया गया। दरअसल, संस्कृति जैन भोपाल नगर निगम की कमिश्नर हैं। उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर सहायक यंत्री यानी एई को रूपये को लेकर मैसेज किए गए।
दरअसल, इसके पहले 7 नवंबर 2025 को कमिश्नर संस्कृति जैन के नाम पर ठगी की कोशिश की गई थी। तब उनके नाम से सोशल मीडया पर फेक अकाउंट बनाकर रूपये मांगे गए थे। इसके कमिश्नर ने लोगों को अगाह भी किया था।
व्हाट्सएप पर नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को फर्जी अकाउंट से सहायक यंत्री विजय गोयल को मैसेज आया। जिसमें अज्ञात नंबर था और उसमें कमिश्नर की फोटो लगाई गई थी। यंत्री को फेक अकाउंट से 3 मैसेज भेजे गए। जिसके बाद उन्होंने अकाउंट और ब्लॉक किया और कमिश्नर संस्कृति जैन को मामले की जानकारी दी।
नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर और मेरी फोटो को लगाकर पैसों की मांग करता है। तो इससे मुझे तत्काल अवगत कराएं।
संस्कृति जैन ने तीन बार यूपीएससी क्रैक किया है। उन्होंने साल 2014 में ऑल इंडिया 11वां स्थान हासिल किया था। पिछले महीने प्रशासनिक खेमे में फेरबदल के बाद सिवनी कलेक्टर पद पर पदस्थ संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया था।
