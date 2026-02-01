भोपाल में किराएदार ने मकान मालकिन पर चाकू से किए 13 वार, खुद ट्रेन से कटकर दी जान

गौतम नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 45 वर्षीय महिला दुर्गा कुशवाहा की उसके ही मकान में रहने वाले किराएदार प्रीतम कुशवाह ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दुर्गा का पति ड्राइवर है और वो इन दिनों घर पर नहीं है। इसी बात का आरोपी प्रीतम ने फायदा उठाया और वो दुर्गा को बुलाकर पास ही बन रहे दुर्गा के दूसरे मकान पर ले गया और वहां चाकू से ताबड़तोड़ 13 वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने दुर्गा के सीने में 9 बार, पेट में 3 बार और गर्दन में एक बार चाकू से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रीतम भागकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली।