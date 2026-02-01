16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में किराएदार ने मकान मालकिन पर चाकू से किए 13 वार, खुद ट्रेन से कटकर दी जान

mp news: मकान मालकिन बीते 6 महीने से किराएदार पर मकान छोड़ने का दबाव बना रही थी, 3 बच्चों की हत्या के मामले में सजा काट चुका था आरोपी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 16, 2026

bhopal

Tenant killed landlady stabbed 13 times then kills himself suicide

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना शहर के गौतम नगर थाना क्षेत्र की है जहां एक किराएदार ने मकान मालकिन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। किराएदार ने मकान मालकिन पर चाकू से 13 वार किए और हत्या करने के बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। पता चला है कि आरोपी अपने 3 बच्चों की हत्या के मामले में सजा काट चुका था और पिछले साल ही जेल से छूटकर आया था और भोपाल में रह रहा था।

मकान मालकिन पर चाकू से 13 वार

गौतम नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 45 वर्षीय महिला दुर्गा कुशवाहा की उसके ही मकान में रहने वाले किराएदार प्रीतम कुशवाह ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दुर्गा का पति ड्राइवर है और वो इन दिनों घर पर नहीं है। इसी बात का आरोपी प्रीतम ने फायदा उठाया और वो दुर्गा को बुलाकर पास ही बन रहे दुर्गा के दूसरे मकान पर ले गया और वहां चाकू से ताबड़तोड़ 13 वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने दुर्गा के सीने में 9 बार, पेट में 3 बार और गर्दन में एक बार चाकू से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रीतम भागकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली।

बच्चों की हत्या में काट चुका था जेल

मृतका दुर्गा के दामाद महेश ने बताया कि आरोपी प्रीतम कुशवाह सागर जिले के तेंदूखेड़ा गांव का रहने वाला था। उसने अपने तीन बच्चों की हत्या की थी और पिछले साल ही जेल से छूटकर आया था। जेल से आने के बाद से ही वो सास के मकान में रह रहा था। दुर्गा और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले थे और वो प्रीतम को गुरूभाई मानती थीं इसलिए उसने प्रीतम को घर में किराए से रख लिया था। करीब 6 महीने से सास दुर्गा आरोपी प्रीतम पर घर छोड़ने का दबाव बना रही थीं लेकिन वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहता था जिसके कारण कुछ दिनों से विवाद हो रहा था।

ये भी पढ़ें

सब्जी में दोगुनी मिर्ची डालती थी बहू, सोने नहीं देती थी, परेशान होकर 95 साल के ससुर ने…
ग्वालियर
GWALIOR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 09:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में किराएदार ने मकान मालकिन पर चाकू से किए 13 वार, खुद ट्रेन से कटकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में वरिष्ठ महिला IAS अफसर की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास, मैसेज भेजकर की रूपयों की डिमांड

ias sanskriti jain
भोपाल

मैं तो चीनी-मिठाइयों से कोसों दूर, मुझे कैसे हो गई शुगर? क्या बला है इंसुलिन रेजिस्टेंस

MP news diabetes reversible episode 5 what is sugar insulin resistance sugar ka such
Patrika Special News

एयरपोर्ट एक्सटेंशन को केंद्र की मंजूरी, 3416 मीटर होगी रनवे की लंबाई

Raja Bhoj Airport
भोपाल

पहली बार मोबाइल एप करेगा एमपी में गिद्धों की गिनती, इन 7 प्रजातियों पर पैनी नजर

Vulture Count In MP
भोपाल

‘दूषित पानी और 40 मौतों’ के बाद सदन में हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

MP Assembly budget session 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.