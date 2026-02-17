पत्नी को उठाकर थाने ले आई पुलिस, पीछे से पहुंचे पति ने ब्लेड से काट लिया खुद का गला, मचा हड़कंप

ये अजीबो गरीब घटनाक्रम जिले के फिजिकल थाने में सामने आया है। बताया जा रहा है कि, युवक शफीक पर कॉलोनी में झगड़ा करने का आरोप है। जब पुलिस पकड़ने के लिए उसके घर गई तो वो नहीं मिला। इसपर पुलिस उसकी पत्नी को थाने लेकर चली गई। जानकारी मिलते ही शफीक भी थाने पहुंचा और पत्नी को थाने ले जाने से नाराज हो गया। यहां तक की आरोपी शफीक इस कदर नाराज हुआ कि, उसने ब्लेड से खुद के गले पर ही वार कर काट लिया।