कास्टिंग काउच की वो ‘गंदी डिमांड’, जिसे रणवीर सिंह ने 16 साल तक अपने सीने में दबाए रखा

इतना ही नहीं, रणवीर ने याद किया कि वो कास्टिंग एजेंट उनके घर पर मिला। जब रणवीर ने अपना पोर्टफोलियो दिया, तो उस एजेंट ने उसे देखा तक नहीं। उसने कहा, "तुम्हें स्मार्ट और सेक्सी होना होगा, जो स्मार्ट और सेक्सी होते हैं वे जल्दी आगे बढ़ते है, तुम भी हो सकते हो।" फिर उसने एक डिमांड रखते हुए कहा कि वे उसे छूना चाहते हैं। रणवीर ने इसका सख्ती से विरोध किया। उन्होंने बताया कि ये अनुभव उनके लिए शॉकिंग था, लेकिन उन्होंने खड़ा होकर सामना किया।