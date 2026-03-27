27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

8 दिन में 805 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के करीब, क्या कोई रोक पाएगा ‘धुरंधर 2’ का ये तूफान?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 8: 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, केवल 8 दिनों में ही इस फिल्म ने 805 करोड़ रुपये की कमाई कर दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 27, 2026

8 दिन में 805 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के करीब, क्या कोई रोक पाएगा 'धुरंधर 2' का ये तूफान?

फिल्म- 'धुरंधर 2' (फोटो सोर्स: IMDb)

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 8: 'धुरंधर 2' के सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर लगातार तहलका मचाए हुए है। बता दें, आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कई बड़े स्टार्स भी हैं। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही लगभग 800 करोड़ रुपये की कमाई कर धमाकेदार शुरुआत की है।

वीकेंड बेहद धमाकेदार रहा

इस फिल्म का इतना लंबा वीकेंड बेहद धमाकेदार रहा। प्रीव्यू शो में फिल्म ने 43 करोड़ रुपये की भारी कमाई की थी और शुक्रवार को फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपये कमाए। शनिवार और रविवार को कमाई और भी बढ़ी, जो कि क्रमशः 113 करोड़ और 114.85 करोड़ रुपये रही। इस तरह 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले वीकेंड में कुल 454.12 करोड़ रुपये की कमाई कर ली।

इतना ही नहीं, सोमवार से कमाई में कुछ गिरावट देखने को मिली। फिल्म ने लगभग 65 करोड़ रुपये, मंगलवार को 56.60 करोड़ रुपये और बुधवार को 48.75 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन फिर भी 8वें दिन फिल्म ने 49.70 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन के साथ खुद को मजबूत बनाए रखा। कुल मिलाकर 8वें दिन के बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन लगभग 674.17 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 800 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है।

रणवीर सिंह और पूरी स्टार कास्ट की दमदार अदाकारी

फिल्म की भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन अब तक 805.32 करोड़ रुपये हो गया है। बता दें, 'धुरंधर: द रिवेंज' जल्द ही अपने पहले भाग 'धुरंधर 2' के कुल लाइफटाइम कलेक्शन 1,007.85 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को भी पार करने की दिशा में है। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन भारत में 840.20 करोड़ रुपये रहा और इसके विदेशी बाजारों में भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इंटरनेशनल कलेक्शन अब तक 261.92 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। इससे फिल्म अपने पहले भाग के इंटरनेशनल कलेक्शन 299.50 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। बता दें, दुनिया भर में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1,067.24 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

दरअसल, फिल्म अभी थिएटरों में चल रही है और आने वाले सप्ताहों में भी इसने अच्छी कमाई करने की संभावना जताई जा रही है। दर्शकों को रणवीर सिंह और पूरी स्टार कास्ट की दमदार अदाकारी इस फिल्म में खूब भा रही है। ऐसे में 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने दमदार प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि ये साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

27 Mar 2026 08:22 am

Hindi News / Entertainment / 8 दिन में 805 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के करीब, क्या कोई रोक पाएगा ‘धुरंधर 2’ का ये तूफान?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कास्टिंग काउच की वो ‘गंदी डिमांड’, जिसे रणवीर सिंह ने 16 साल तक अपने सीने में दबाए रखा

कास्टिंग काउच की वो 'गंदी डिमांड', जिसे रणवीर सिंह ने 16 साल तक अपने सीने में दबाए रखा
मनोरंजन

पार्टनर की जरूरत… मलाइका अरोड़ा ने सोराब बेदी संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, अफेयर पर कही ये बात

Monalika arora big revealed on affair with 31 sorab bedi after arjun kapoor breakup
बॉलीवुड

गालियों पर कैंची क्यों? ‘धुरंधर 2’ को लेकर दीपक तिजोरी का बड़ा सवाल, फूटा गुस्सा

गालियों पर कैंची क्यों? 'धुरंधर 2' को लेकर दीपक तिजोरी का बड़ा सवाल, फूटा गुस्सा
मनोरंजन

प्रिंस नरूला ने करण कुंद्रा और तेजस्वी की ‘सीक्रेट वेडिंग’ पर लगाई मुहर, क्या गुपचुप तरीके से बन गए पति-पत्नी?

प्रिंस नरूला ने करण कुंद्रा और तेजस्वी की 'सीक्रेट वेडिंग' पर लगाई मुहर, क्या गुपचुप तरीके से बन गए पति-पत्नी?
मनोरंजन

Ram Charan Birthday: सिर्फ ‘स्टार किड’ नहीं, मेहनत से बने सुपरस्टार, राम चरण के ये हैं 5 एतिहासिक रोल

South Superstar Ram Charan Top 5 Pan India Film RRR Chirutha Dhruva Magadheera
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.