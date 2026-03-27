8 दिन में 805 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के करीब, क्या कोई रोक पाएगा ‘धुरंधर 2’ का ये तूफान?

फिल्म की भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन अब तक 805.32 करोड़ रुपये हो गया है। बता दें, 'धुरंधर: द रिवेंज' जल्द ही अपने पहले भाग 'धुरंधर 2' के कुल लाइफटाइम कलेक्शन 1,007.85 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को भी पार करने की दिशा में है। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन भारत में 840.20 करोड़ रुपये रहा और इसके विदेशी बाजारों में भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इंटरनेशनल कलेक्शन अब तक 261.92 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। इससे फिल्म अपने पहले भाग के इंटरनेशनल कलेक्शन 299.50 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। बता दें, दुनिया भर में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1,067.24 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।