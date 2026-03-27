गालियों पर कैंची क्यों? ‘धुरंधर 2’ को लेकर दीपक तिजोरी का बड़ा सवाल, फूटा गुस्सा

निर्देशक दीपक तिजोरी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि फिल्मों में गालियों को आधा म्यूट करना या पूरी तरह हटाना समझ से बाहर है। उनके अनुसार जब किसी फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी वो केवल बड़ों के लिए है, तो गालियों को म्यूट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो पूछते हैं कि आखिर किससे बचाया जा रहा है और क्यों कुछ शब्दों को म्यूट किया जाता है जबकि बाकी को खुला छोड़ दिया जाता है।