‘मैंने कठोर तप कर हड्डियां गला ली थीं’, अशोक खरात केस के बीच ममता कुलकर्णी ने ध्यान-ज्ञान पर की बात

इसेक साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ भगवा वस्त्र और रुदाक्ष की माला पहनने से कोई ज्ञानी-महात्मा नहीं हो जाता। जिसके पास कोई ज्ञान नहीं ऐसे पाखंडियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ममता कुलकर्णी ने कहा, 'एक साल से मैं महामंडलेश्वर हूं, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है. सिर्फ वस्त्र और रुद्राक्ष धारण किये लोग हैं. जैसे पूरी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा कि इधर रोज 100 के हिसाब से जगतगुरु और महामंडलेश्वर बन जाते हैं. ये सब बस लोगों को ठगने के लिए बने हैं, और कुछ नहीं है. इसके आगे उन्होंने कहा कि उसमें कोई एक-दो अच्छे होंगे, लेकिन उनकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। आज जब मैंने ये महामंडलेश्वर का पद ठुकरा दिया उसके बाद से मेरे पास 4 महामंडलेश्वर के ऑफर आ चुके हैं.'