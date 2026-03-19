ममता कुलकर्णी का गायब हुआ भगवा चोला, दिखा स्टाइलिश अवतार, गोवा से शेयर किए VIDEO

जब ममता से उनके पहनावे और भविष्य के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह 'मध्यम मार्गी' हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा था, "महालक्ष्मी त्रिपाठी का अखाड़ा यह आजादी देता है कि आप अपनी साधना के साथ-साथ भौतिक जीवन भी जी सकते हैं। यह बीच का रास्ता है, जहां आपको केवल भगवा कपड़ों में ही बंधे रहने की जरूरत नहीं है।" फिलहाल, ममता कुलकर्णी का यह 'वेकेशन ब्रेक' यह साबित करता है कि वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही हैं- चाहे वह कुंभ की धूल हो या गोवा की रेत।