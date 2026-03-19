अश्लील गाना बना नोरा फतेही और टीम की मुसीबत, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उठाया बड़ा कदम

हैरानी की बात यह है कि गाने के लेखक के तौर पर जिनका नाम सामने आ रहा है, वहीं रकीब आलम भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। एक इंटरव्यू में रकीब ने खुलासा किया कि उन्होंने यह गाना मूल रूप से नहीं लिखा था। उनके मुताबिक, फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे केवल कन्नड़ बोलों का हिंदी अनुवाद करने को कहा था। रकीब ने दावा किया कि मेकर्स ने वादा किया था कि वह अनुवाद को 'फाइन ट्यून' यानी बेहतर करेंगे, लेकिन उन्होंने अनुवाद को जस का तस रिलीज कर दिया, जिससे यह विवाद खड़ा हुआ।