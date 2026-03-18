नोरा फतेही के अश्लील गाने के सपोर्ट में आई ये अभिनेत्री, बोलीं- फिल्में सिर्फ शारीरिक संबंधों…

Nora Fatehi Sanjay Dutt New Song Controversy: फिल्म जगत में अक्सर बोल्ड गानों और उनके बोलों को लेकर बहस छिड़ती रहती है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गरमा गया है। फिल्म 'केडी द डेविल' का नया गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' रिलीज होते ही विवादों के घेरे में आ गया है। इस गाने में संजय दत्त और नोरा फतेही की केमिस्ट्री दिखाई गई है, लेकिन दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने इसके 'डबल मीनिंग' लिरिक्स और कोरियोग्राफी को 'भद्दा' बताते हुए सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। जहां गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है। वहीं डायरेक्टर की पत्नी अब इसके सपोर्ट में उतर गई हैं। उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कई सवाल खड़े किए हैं।