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नोरा फतेही के अश्लील गाने के सपोर्ट में आई ये अभिनेत्री, बोलीं- फिल्में सिर्फ शारीरिक संबंधों…

‘Vulgar’ Nora Fatehi Sanjay Dutt song Sarke Chunar: नोरा फतेही और संजय दत्त का गाना  'सरके चुनर तेरी सरके' को अश्लीलता का टैग दिया गया है और इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में फेमस एक्ट्रेस ने इस गाने का सपोर्ट किया है और ट्रोल करने वालों को पहले के अश्लील गाने याद दिलाए हैं।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Mar 18, 2026

KD The Devil director wife Rakshita support Nora Obscene Song said more people watch sexual content in films

नोरा फतेही के गाने के सपोर्ट में आई एक्ट्रेस रक्षिता

Nora Fatehi Sanjay Dutt New Song Controversy: फिल्म जगत में अक्सर बोल्ड गानों और उनके बोलों को लेकर बहस छिड़ती रहती है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गरमा गया है। फिल्म 'केडी द डेविल' का नया गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' रिलीज होते ही विवादों के घेरे में आ गया है। इस गाने में संजय दत्त और नोरा फतेही की केमिस्ट्री दिखाई गई है, लेकिन दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने इसके 'डबल मीनिंग' लिरिक्स और कोरियोग्राफी को 'भद्दा' बताते हुए सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। जहां गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है। वहीं डायरेक्टर की पत्नी अब इसके सपोर्ट में उतर गई हैं। उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कई सवाल खड़े किए हैं।

नोरा फतेही के अश्लील गाने पर एक्ट्रेस का सपोर्ट (Nora Fatehi Sanjay Dutt New Song Controversy)

रक्षिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर किए। उन्होंने माना कि वह जानती हैं कि लोग उन्हें अलग-अलग पोस्ट में टैग कर रहे हैं और गाने की आलोचना कर रहे हैं। रक्षिता ने लिखा, "हां, मैंने सब देख लिया है। मुझे पता है कि क्या लिखा जा रहा है और क्या हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि मैं इस गाने के पक्ष में हूं या खिलाफ, बल्कि सवाल यह है कि आखिर सिर्फ इसी गाने को लेकर इतना हंगामा क्यों?"

रक्षिता ने पुरानी फिल्मों के गानो पर की बात (KD The Devil director wife Rakshita defends Nora Fatehi Song)

उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के दोहरे मापदंडों की बात करते हुए कहा कि जब 'चोली के पीछे', 'ड्रीमम वेकअपम' या 'पीलिंग्स' जैसे गाने आए थे, तब तो सब ठीक था। रक्षिता ने तंज कसते हुए पूछा कि जब पूरी-पूरी फिल्में सिर्फ शारीरिक संबंधों की बातों पर आधारित होती हैं, तब कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? उन्होंने साफ किया कि वह गाने को सही नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन वह जनता के इस चुनिंदा विरोध (Selective Outrage) को समझना चाहती हैं।

डायरेक्टर पति के सपोर्ट में रक्षिता का लोगों को तंज (KD The Devil director wife actress Rakshita)

रक्षिता अपने पति प्रेम और फिल्म के डायरेक्टर के बचाव में मजबूती से खड़ी नजर आईं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गाने या एक फिल्म के आधार पर किसी के पूरे करियर या टैलेंट पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने लिखा, "सिर्फ एक गाने की वजह से किसी को 'घटिया राइटर' कहना या यह कहना कि वह सब कुछ सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करता है, सरासर गलत है। क्या आपके पास सवाल पूछने का हक है? बिल्कुल है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा गाना 'क्यों' बनाया? लेकिन आपको गाली देने का हक नहीं है।"

भद्दे कमेंट्स पर जताई नाराजगी

रक्षिता ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो आलोचना की आड़ में निजी हमले और गालियां दे रहे हैं। उन्होंने एक अनजान महिला के भद्दे कमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि मतभेदों को शालीनता से भी रखा जा सकता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत स्तर पर ले जाना और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना गलत है।

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Updated on:

18 Mar 2026 09:19 am

Published on:

18 Mar 2026 08:46 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नोरा फतेही के अश्लील गाने के सपोर्ट में आई ये अभिनेत्री, बोलीं- फिल्में सिर्फ शारीरिक संबंधों…

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