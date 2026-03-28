Ashok Kharat Private Video: अशोक खरात मामले में ममता कुलकर्णी के बयान से मचा हड़कंप, शिकार महिलाओं को कहा गलत

हाल ही में ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनसे अशोक खरात मामले पर उनकी राय पूछी गई थीं। ऐसे में उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि वह ऐसे पाखंडियों पर कभी भरोसा नहीं करतीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने पीड़ित महिलाओं पर निशाना साधते हुए कहा, "जब ये महिलाएं अशोक खरात के पास गईं, तो इनकी बुद्धि कहां चली गई थी? अगर कोई आपको बेडरूम में बुलाएगा, तो क्या आप चली जाएंगी? आप महाराष्ट्रियन महिलाएं हैं, बस में भी कोई हाथ लगाता है तो दो थप्पड़ जड़ देती हैं, फिर 50 महिलाएं कैसे बलात्कार का शिकार हो गईं?"