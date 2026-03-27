यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सनोज मिश्रा ने उठाया बड़ा कदम, मोनालिसा को चुकानी पड़ेगी कीमत!

Sanoj Mishra File Defamation Case Against Monalisa: महाकुंभ से चर्चा में आईं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा भोसले इन दिनों अपनी मुस्लिम फरमान से चोरी छिपे शादी की है। जिसके बाद हर जगह बवाल मचा हुआ है। उनकी शादी को लव जिहाद कहा जा रहा है। वहीं इसके बीच मोनालिसा ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। जिन्होंने मोनालिसा को फिल्म ऑफर की। उन्हें स्टार बनाया, उन्हीं पर मोनालिसा ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने न केवल इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, बल्कि इसे अपने खिलाफ एक सोची-समझी साजिश करार दिया है। वहीं, सनोज मिश्रा ने इन विवादों के बीच बड़ा कदम भी उठाया है।