मोनालिसा की क्या है जाति? धर्म परिवर्तन पर दे चुकी हैं बयान

Monalisa Caste: महाकुंभ 2025 से रातों-रात अपनी सादगी और नीली आंखों से मशहूर हुईं रुद्राक्ष बेचने वाली मोनालिसा भोसले अब मुस्लिम परिवार की बहू बन चुकी हैं। उन्होंने 11 मार्च को मुस्लिम शख्स जो खुद को एक एक्टर बताता है उससे केरल के एक मदिर में शादी कर ली। जिसके बाद से उनकी लव स्टोरी अब एक खौफनाक कानूनी और पारिवारिक जंग में तब्दील हो गई है। मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी के बाद विवादों में घिरीं मोनालिसा ने अब फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर 'यौन उत्पीड़न' के बेहद गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। वहीं, उनकी शादी को लव जिहाद कहा जा रहा है। इन सभी चर्चाओं के बीच एक सवाल पैदा होता है कि आखिर मोनालिसा कि जाति क्या है? क्या वह शादी के बाद अब धर्म परिवर्तन कर लेंगी...