मोनालिसा के गंभीर आरोपों पर मां का खुलासा, सनोज मिश्रा की बताई सच्चाई

Monalisa Mother Big Revealed On Sanoj Mishra: प्रयागराज महाकुंभ से रातों-रात सुर्खियों में आईं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा और उनके पति फरमान खान का विवाद अब एक बेहद उलझे हुए पारिवारिक और कानूनी ड्रामे में बदल गया है। मंगलवार को कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर 'गलत तरीके से छूने' (बैड टच) के गंभीर आरोप लगाए थे और रोते हुए कहा था कि उनका परिवार उनकी मदद नहीं कर रहा है। जो अब उनकी शादी पर सवाल उठा रहे हैं वह मेरे मां- बाप पहले कहां थे जब बचपन में मुझे उनकी जरूरत थी। मेरी मां शराब पीकर कहीं पड़ी रहती थी और मेरे पिता अय्याश थे। इन आरोपों पर मोनालिसा की मां ने अब चुप्पी तोड़ी है और अपनी ही बेटी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही सनोज मिश्रा को लेकर भी खुलासा किया है।