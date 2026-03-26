26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मोनालिसा के गंभीर आरोपों पर मां का खुलासा, सनोज मिश्रा की बताई सच्चाई

Monalisa Mother On Sanoj Mishra: मोनालिसा इन दिनों मुस्लिम फरमान से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच उन्होंने सनोज मिश्रा पर गलत छूने के आरोप लगाए थे और अपने माता-पिता पर भी गुस्सा उतारा था। अब उनकी मां ने भी सनोज मिश्रा को लेकर बड़ा खुलासा किया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 26, 2026

Viral girl Monalisa Mother Big Revealed On Sanoj Mishra allegation said director consider her as a daughter

मोनालिसा की मां ने किया खुलासा

Monalisa Mother Big Revealed On Sanoj Mishra: प्रयागराज महाकुंभ से रातों-रात सुर्खियों में आईं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा और उनके पति फरमान खान का विवाद अब एक बेहद उलझे हुए पारिवारिक और कानूनी ड्रामे में बदल गया है। मंगलवार को कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर 'गलत तरीके से छूने' (बैड टच) के गंभीर आरोप लगाए थे और रोते हुए कहा था कि उनका परिवार उनकी मदद नहीं कर रहा है। जो अब उनकी शादी पर सवाल उठा रहे हैं वह मेरे मां- बाप पहले कहां थे जब बचपन में मुझे उनकी जरूरत थी। मेरी मां शराब पीकर कहीं पड़ी रहती थी और मेरे पिता अय्याश थे। इन आरोपों पर मोनालिसा की मां ने अब चुप्पी तोड़ी है और अपनी ही बेटी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही सनोज मिश्रा को लेकर भी खुलासा किया है।

मोनालिसा की मां का सनोज मिश्रा पर खुलासा (Monalisa Mother Big Revealed On Sanoj Mishra)

मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली मोनालिसा के पिता जय सिंह और उनकी मां ने NDTV से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो भी कह रही है, वह सफेद झूठ है। मोनालिसा की मां ने भावुक होते हुए कहा, "मोनालिसा खुद को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। हमें यकीन है कि उसे कोई पीछे से ये सब सिखा-पढ़ा रहा है।" वहीं खुलासा करते हुए कहा कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी बेटी की तरह माना है और उसे सहारा दिया है, ऐसे में उन पर घटिया आरोप लगाना गलत है।

सनोज मिश्रा ने ऑफर की थी मोनालिसा को फिल्म (Monalisa Big Revealed On Sanoj Mishra)

मोनालिसा ने जैसे ही पहली फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर शोषण के आरोप लगाए तो सनोज मिश्रा ने भी एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। सनोज ने कहा, "मैंने महाकुंभ के मेले से एक साधारण लड़की को उठाकर अभिनेत्री बनाया, उसकी फिल्म पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए। अब मैंने इस शादी को 'लव जिहाद' कहा और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, तो केरल की मिशनरियों और कुछ खास संगठनों ने मेरे खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है।" डायरेक्टर का दावा है कि उनकी जान को खतरा है और फिल्म रिलीज होने से पहले मोनालिसा के इस कदम से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

मोनालिसा के पिता ने भी कहा था- बेटी को बचाना है (Monalisa Father On Sanoj Mishra)

मोनालिसा के पिता जय सिंह इस अंतरधार्मिक शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को डरा-धमकाकर या बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। उन्होंने बताया, "हमारी बेटी घर वापस आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते से ही उसे गायब कर दिया गया। हमें तो यह भी नहीं पता कि वह इस वक्त सही सलामत है या नहीं। हम बस अपनी बच्ची को बचाना चाहते हैं।"

मोनालिसा और फरमान ने बताया अपनी जान को खतरा

फिलहाल, मामला पूरी तरह से 'बयानबाजी' की जंग में तब्दील हो चुका है। एक तरफ मोनालिसा और फरमान अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ माता-पिता और डायरेक्टर इसे एक सोची-समझी साजिश बता रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में कौन सा पक्ष सच्चा साबित होता है।

ये भी पढ़ें

महेश भट्ट को अनुपम खेर हर महीने देते हैं 25 हजार रुपये, बताया ये कारण
बॉलीवुड
Anupam Kher big revealed said event month i pay Mahesh Bhatt 25000 this big reason

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Mar 2026 03:02 pm

Hindi News / Entertainment / मोनालिसा के गंभीर आरोपों पर मां का खुलासा, सनोज मिश्रा की बताई सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘राधा ने तो नहीं पूछा था कान्हा तू मुसलमान है या हिंदू?’ कहने पर ट्रोल हुई मोनालिसा, लोग बोले- वो भगवान है, बराबरी ना करो

Monalisa Trolled For Lord Krishna Remark
मनोरंजन

डोनाल्ड ट्रंप पर मजाक बोमन ईरानी को पड़ा भारी, मंदाना करीमी ने बोला हमला, कहा- जब ईरानियों को जेल भेजा जा रहा था…

Mandana Karimi On Boman Irani
बॉलीवुड

अक्षय कुमार के साइड में धक्का देने पर राजपाल यादव ने तोड़ी चुप्पी, विवादित वीडियो पर आया अभिनेता का जवाब

Rajpal Yadav On Akshay Kumar Pushing Him Aside
बॉलीवुड

अनन्या पांडे के साथ ‘जमील जमाली’ का प्यारा वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स बोले- ‘बच्चा है तू मेरा’

Dhurandhar 2 Actor Rakesh Bedi Viral Video
बॉलीवुड

महेश भट्ट को अनुपम खेर हर महीने देते हैं 25 हजार रुपये, बताया ये कारण

Anupam Kher big revealed said event month i pay Mahesh Bhatt 25000 this big reason
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.