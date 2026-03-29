‘आधी कमाई दे दे, तो ये सड़क बने’, ‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई के बीच ल्यारी वाले मांग रहे हैं 500 करोड़ रुपये

Lyari Dhurandhar 2: 19 मार्च को रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने भारत में सिर्फ 10 दिनों में 715 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,128.99 करोड़ रुपये है। रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' प्रेंचाइज पाकिस्तान में आतंक का गढ़ कहे जाने वाले ल्यारी इलाके की कहानी पर आधारित है। फिल्म की स्क्रिप्ट वास्तविक घटनाओं, आतंकी हमलों और असल लोगों की जिंदगी से प्रेरित है। वहीं, फिल्म की सफलता की कहानी के बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ल्यारी के लोग 'धुरंधर 2' के निर्माताओं से पैसे की मांग करते नजर आ रहे हैं।