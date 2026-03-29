29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘आधी कमाई दे दे, तो ये सड़क बने’, ‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई के बीच ल्यारी वाले मांग रहे हैं 500 करोड़ रुपये

Lyari Dhurandhar 2: 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वर्ल्डवाइड बम्पर कमाई कर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की सफलता पर अब पाकिस्तान के लयारी से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें पड़ोसी देश के लोग फिल्म के निर्माताओं से पैसे मांग रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 29, 2026

Dhurandhar 2 Lyari 500 Crore Demand

लियारी के लोगों ने आदित्य धर से मांगे 500 करोड़। (फोटो सोर्स: IMDb/@SurajKrBauddh)

Lyari Dhurandhar 2: 19 मार्च को रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने भारत में सिर्फ 10 दिनों में 715 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,128.99 करोड़ रुपये है। रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' प्रेंचाइज पाकिस्तान में आतंक का गढ़ कहे जाने वाले ल्यारी इलाके की कहानी पर आधारित है। फिल्म की स्क्रिप्ट वास्तविक घटनाओं, आतंकी हमलों और असल लोगों की जिंदगी से प्रेरित है। वहीं, फिल्म की सफलता की कहानी के बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ल्यारी के लोग 'धुरंधर 2' के निर्माताओं से पैसे की मांग करते नजर आ रहे हैं।

पाकिस्तान के लोग 'धुरंधर' के निर्माता से मांग रहे पैसे (Lyari Dhurandhar 2)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार से बात करते हुए एक व्यक्ति कहता है, "अगर 1000 करोड़ मिल रहे हैं तो 500 ल्यारी वालों को दे दो और 500 करोड़ खुद रख लो। आधी कमाई दे दे तो ये सड़क बने।"

वहीं, एक और आदमी कहता है, "इंडिया वाले दे तो कुछ बने। हम लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं मगर मिल रहा नहीं है कुछ। ल्यारी की आवाज को कुछ मिल जाए तो बहुत खुशी होगी।" इसके आगे वो निर्देशक आदित्य धर को मेसेज देते हुए कहते हैं, 'दे दे भाईजान।'

बस फिर क्या था देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंटस करने शुरू कर दिए।

ल्यारी के वीडियो पर नेटिजन्स के रिएक्शंस (Netizen's reactions on Lyari Video)

ल्यारी के लोगों के वीडियो पर नेटिजन्स ने मजेदार रिएक्शंस दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, "ल्यारी के लोग आदित्य से विकास चाहते हैं। चलो एक समझौता करते हैं, ज्यादा कंटेंट लेते हैं, 'धुरंधर 3' बनाते हैं और ल्यारी पर कब्जा कर लेते हैं… ल्यारी के लोग भी इससे सहमत होंगे।"

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "ल्यारीवालों को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजनी चाहिए।" एक और नेटिजन ने आदित्य धर फिल्म्स को टैग करते हुए ट्वीट किया, "@AdityaDharFilms उनकी बात सही है… कृपया उन्हें उनका हिस्सा भेजें, भले ही यह काल्पनिक कहानी हो, लेकिन यह उनकी कहानी है…"

'धुरंधर 2' की कास्ट (Dhurandhar 2 Starcast)

'धुरंधर: द रिवेंज', 'धुरंधर' का सीक्वल है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर, गौरव गेरा, सलीम सिद्दीकी, मानव गोहिल और अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) जैसे कई दिग्गज एक्टर्स दमदार एक्टिंग करते हुए नजर आये हैं।

ये भी पढ़ें

अनुराग डोभाल ने बेटे को गोद में लेकर शेयर किया दिल छू लेने वाला पोस्ट, लिखा- ‘दूसरा जन्म मेरे बच्चे के लिए’
मनोरंजन
Anurag Dobhal Ritika Chauhan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

29 Mar 2026 11:25 am

Published on:

29 Mar 2026 11:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘आधी कमाई दे दे, तो ये सड़क बने’, ‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई के बीच ल्यारी वाले मांग रहे हैं 500 करोड़ रुपये

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है’, वड़ा पाव गर्ल के मिस्ट्री मैन का खुलासा, जानबूझ कर ‘धुरंधर 2’ से काटे मेरे सीन

Dhurandhar 2 Controversy
मनोरंजन

‘मैंने कठोर तप कर हड्डियां गला ली थीं’, अशोक खरात केस के बीच ममता कुलकर्णी ने ध्यान-ज्ञान पर की बात

Mamta Kulkarni on Ashok Kharat Case
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का फूटा गुस्सा, बोले- वो हिंसा प्रमोट कर रहे हैं

AIMIM leader lok sabha mp Asaduddin Owaisi Angry on dhurandhar 2
बॉलीवुड

असली ‘जमील जमाली’ नबील गबोल ने दिया बड़ा बयान, बोले- PAK में बनेगी ‘धुरंधर 3′, नाम भी बताया

Nabil Gabol Real jameel jamali Announcement on Dhurandhar 3 said we will make film called Lyari Ka Gabbar
बॉलीवुड

‘उनकी खामोशी भी बोलती है’…, अक्षय खन्ना के स्क्रीन भाई ने खोले उनकी जिंदगी के कई राज

Akshaye Khanna Birthday
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.