ऐसे बनी 'धुरंधर'... Aditya Dhar ने इस एक्टर से खरीदे थे टाइटल राइट्स, दिया क्रेडिट, चुकाई कीमत

'धुरंधर' टाइटल दिवंगत एक्टर और निर्देशक सतीश कौशिक (Satish Kaushik) के पास था। फिल्म के मेकर्स ने सतीश कौशिक की याद में ये नाम चुना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त (क्रेडिट) करने के लिए फिल्म के लास्ट में उनकी पत्नी शशि कौशिक को विशेष श्रृद्धांजलि दी गई है। इस तरह टूटी हुई विरासत को आगे बढ़ाने का एक सुंदर प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, पहले पार्ट 'धुरंधर' की रिलीज के बाद फेमस एक्टर अनुपम खेर ने इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की बड़ी उपलब्धि बताया था। इसके बाद उन्होंने निर्देशक आदित्य धर के काम की सराहना की और रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना के शानदार एक्टिंग को भी अपनी तारीफों के पुल बांधे थे।