भीड़ के बीच हाथ थामे दिखे रणवीर और दीपिका पादुकोण, ‘प्राउड वाइफ’ मोमेंट वीडियो वायरल

'धुरंधर: द रिवेंज' की कामयाबी के बीच फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को मुंबई में एक लंच डेट पर देखा गया। दीपिका ने कैजुअल लुक में व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू डेनिम पहनी थी, तो वहीं रणवीर ब्लू टी-शर्ट और कैप में खास अंदाज में दिखे। दरअसल, लंच के बाद जैसे ही ये कपल रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तो उनके फैंस ने उन्हें तुरंत घेर लिया। हालांकि, सुरक्षा स्टाफ की मदद से रणवीर और दीपिका जल्दी अपनी कार में बैठ गए। बता दें, रणवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और इसे पैप्स काफी पसंद कर रहे है।