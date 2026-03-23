23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

भीड़ के बीच हाथ थामे दिखे रणवीर और दीपिका पादुकोण, ‘प्राउड वाइफ’ मोमेंट वीडियो वायरल

Deepika Padukone and Ranveer Singh Video: फिलहाल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज'। ये फिल्म रिलीज होते ही कई जगहों पर ट्रेंड कर रही है और इससे जुड़े पहलू भी खूब वायरल हो रहे है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 23, 2026

भीड़ के बीच हाथ थामे दिखे रणवीर और दीपिका पादुकोण, 'प्राउड वाइफ' मोमेंट वीडियो वायरल

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (फोटो सोर्स: x)

Deepika Padukone and Ranveer Singh Video: हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर सनसनी मचा दी है। फिल्म ने रिलीज होते ही सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दर्शक फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके मीम्स, वायरल वीडियो और थ्योरीज भी खूब साझा की जा रही हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने इसे 'वायलेंट' बताया और कुछ ने इसकी आलोचना भी खूब की है।

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लंच डेट पर देखा गया

'धुरंधर: द रिवेंज' की कामयाबी के बीच फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को मुंबई में एक लंच डेट पर देखा गया। दीपिका ने कैजुअल लुक में व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू डेनिम पहनी थी, तो वहीं रणवीर ब्लू टी-शर्ट और कैप में खास अंदाज में दिखे। दरअसल, लंच के बाद जैसे ही ये कपल रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तो उनके फैंस ने उन्हें तुरंत घेर लिया। हालांकि, सुरक्षा स्टाफ की मदद से रणवीर और दीपिका जल्दी अपनी कार में बैठ गए। बता दें, रणवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और इसे पैप्स काफी पसंद कर रहे है।

फैंस 'बब्बर शेर' के नाम से रणवीर को पुकार रहे थे और दीपिका के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। सुरक्षा कर्मियों ने फैंस से सावधानी बरतने को कहा और रणवीर ने खुद भी इस बात का ध्यान रखा कि कोई असुविधा न हो। ये पल भी कैमरों में कैद हुए और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

मैडी की एक्टिंग और शाश्वत सचदेव के म्यूजिक ने फिल्म को बनाया खास

इतना ही नहीं, फिल्म को कई बड़े स्टार्स से भी खूब सराहना मिली है। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने ट्वीट किया, "#DhurandharTheRevenge एक धमाका है जिसे एकदम सही तरीके से बनाया गया है। रणवीर का बेहतरीन रूप देखने को मिला है। आदित्य धर ने जो किया है, वो वाकई कमाल का है। मैडी की एक्टिंग और शाश्वत सचदेव के म्यूजिक ने फिल्म को खास बनाया है। ये फिल्म एक बार जरूर देखी जानी चाहिए। टीम को मेरी तरफ से ढेरों बधाइयां।"

इसके साथ ही, राम गोपाल वर्मा, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन, अनुपम खेर, आलिया भट्ट जैसे कई स्टार्स ने भी फिल्म की तारीफ की है। बता दें, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'धुरंधरः द रिवेंज' ने अपने दमदार किरदारों, अच्छी कहानी और एक्शन के जरिए दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

23 Mar 2026 07:01 am

Hindi News / Entertainment / भीड़ के बीच हाथ थामे दिखे रणवीर और दीपिका पादुकोण, ‘प्राउड वाइफ’ मोमेंट वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऐसे बनी ‘धुरंधर’… Aditya Dhar ने इस एक्टर से खरीदे थे टाइटल राइट्स, दिया क्रेडिट, चुकाई कीमत

ऐसे बनी 'धुरंधर'... Aditya Dhar ने इस एक्टर से खरीदे थे टाइटल राइट्स, दिया क्रेडिट, चुकाई कीमत
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ विवाद के बीच जया प्रदा का रिएक्शन आया सामने, कहा- ‘ऐसी फिल्म न बनी है और ना ही…’

Jaya Prada on Dhurandhar 2
बॉलीवुड

The 50: शिव ठाकरे बने ‘द 50’ के विजेता, 50 लाख की इनामी राशि फैन को देकर जीता दिल

The 50 Winner Shiv Thakare
मनोरंजन

‘मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूं…’, धुरंधर फेम गौरव गेरा का 28 साल पुराना इमोशनल लेटर हुआ वायरल

Gaurav Gera Viral Letter to His Parents
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ में सिखों की गुरबाणी का उड़ा मजाक? फिल्म पर नया विवाद, शिवसेना नेता ने की माफी की मांग

Dhurandhar 2 Gurbani Scene Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.