इतनी बेरुखी क्यों...'धुरंधर 2' के शोर के बीच दीपिका की चुप्पी ने मचाया बवाल, ट्रोलर्स का लगा तांता

फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज के बाद ये चर्चाएं बढ़ी हैं, लेकिन फैंस अभी भी फिल्म की कमाई और तारीफ में जुटे हुए हैं। दरअसल, आने वाले दिनों में ये देखा जाना दिलचस्प होगा कि दीपिका इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। इस बीच, फिल्म की जबरदस्त सफलता से बॉलीवुड में खुशी छाई हुई है और ये साबित हो गया है कि धुरंधर 2 एक ब्लॉकबस्टर है। बता दें, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'धुरंधरः द रिवेंज' ने अपने दमदार किरदारों, अच्छी कहानी और एक्शन के जरिए दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली है।