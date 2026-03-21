AIMIM नेता का ‘धुरंधर 2’ पर घातक हमला, बोले- ‘हिम्मत है तो एपस्टीन फाइल्स पर फिल्म बनाओ’

AIMIM Dhurandhar 2 Controversy: आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही है और रिलीज के दूसरे दिन तक ही फिल्म ने तकरीबन 250 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। मगर फिल्म के कंटेंट पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। हां कुछ लोग फिल्म को जबरदस्त बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। हाल ही में एआईएमआईएम (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने ANI से बात करते हुए 'धुरंधर 2' के निर्माताओं की आलोचना की और कहा कि सरकार को ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।