‘धुरंधर 2 ’ में इस गाने पर हुई ‘शेर-ए-बलोच’ की एंट्री, ‘FA9LA’ गाने को मिला अरेबियन ट्विस्ट

Didi song Dhurandhar 2: पिछले साल 5 दिसंबर में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म का क्रेज इतना रहा कि फिल्म का दूसरा पार्ट धुरंधर: द रिवेंज' भी रिलीज हो गया और सिनेमा घरों में पहले पार्ट के शो भी चल रहे हैं। इंडियन फिल्म के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। 'धुरंधर' को लोगों कई कारणों से पसंद किय, जिसमें फिल्म की दमदार कहानी, जबरदस्त ड्रामा, एक्शन, देशभक्ति का भाव और इसका म्यूजिक।