‘पाकिस्तानी नहीं रह सकते बॉलीवुड फिल्मों के बिना’, पड़ोसी मुल्क में देखा जा रहा है ‘धुरंधर 2’ का पायरेटेड वर्जन

'धुरंधर' के पत्रकार और रिसर्च कंसल्टेंट आदित्य राज कौल ने X पर एक पाकिस्तानी पत्रकार का ट्वीट शेयर किया है, जो लाहौर में अपने घर पर फिल्म देख रहे थे। कौल ने ट्वीट किया, "दुख की बात है कि 'धुरंधर - द रिवेंज' का पायरेटेड वर्जन आज ही पाकिस्तान पहुंच गया है। नीचे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इसकी पुष्टि कर रहे हैं और अपने घर पर फिल्म का आनंद ले रहे हैं। पाकिस्तानी लोग भारतीय सिनेमा के बिना नहीं रह सकते, भले ही वह पाकिस्तानी आतंकवाद को कुचलने के बारे में ही क्यों न हो!"