100 करोड़ की ओपनिंग से दहाड़े रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ ने ‘पुष्पा 2’ और इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चाएं बटोरी है। इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने पहले दिन ही भारत में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। इससे पहले बता दें कि फिल्म के पेड प्रीव्यू शो ने 18 मार्च को लगभग 43 करोड़ रुपये कमा लिए थे, जो भारतीय फिल्म के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है।