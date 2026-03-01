1000 करोड़ में से 500 करोड़ राकेश बेदी को…’धुरंधर 2′ रिलीज होते ही रणवीर सिंह का बयान वायरल

ranveer singh credits rakesh bedi for half of film's success
Ranveer Singh Rakesh Bedi Dhurandhar 2 Statement: रणवीर सिंह का ‘धुरंधर 2’ को लेकर दिया गया बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर फिल्म 1000 करोड़ कमाती है तो उसमें से 500 करोड़ का श्रेय राकेश बेदी को जाएगा। इस बयान ने फैंस के बीच फिल्म और कलाकारों को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया दोनों जगह छाई हुई है। इसी बीच रणवीर सिंह का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह ने एक खास मौके पर सीनियर एक्टर राकेश बेदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ रुपये की कमाई करती है, तो उसमें से 500 करोड़ का श्रेय राकेश बेदी को जाना चाहिए।
राकेश बेदी ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद करते हुए बताया कि फिल्म के सेट पर उनकी और रणवीर सिंह की शानदार ट्यूनिंग बन गई थी। शूटिंग के आखिरी दिन रणवीर ने माइक लेकर पूरी टीम के सामने यह बात कही, जिसने सभी को चौंका दिया।
बेदी ने इस बयान को अपने करियर का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर एक्टर के लिए इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। रणवीर का ये व्यवहार न सिर्फ उनकी विनम्रता दिखाता है, बल्कि इंडस्ट्री में सीनियर कलाकारों के प्रति उनके सम्मान को भी दर्शाता है।
फिल्म में राकेश बेदी ने ‘जमाली’ नाम का किरदार निभाया है, जो एक चालाक और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से काफी सराहना मिल रही है।
वहीं आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म पहले ही जबरदस्त चर्चा में है और बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार शुरुआत कर चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, जो इसके बड़े कलेक्शन की ओर इशारा करता है।
कुल मिलाकर रणवीर सिंह का यह बयान फिल्म के लिए एक बड़ा हाइप क्रिएट कर रहा है और साथ ही यह भी दिखाता है कि बड़ी फिल्मों की सफलता में हर कलाकार का योगदान कितना अहम होता है।
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