1000 करोड़ में से 500 करोड़ राकेश बेदी को…’धुरंधर 2′ रिलीज होते ही रणवीर सिंह का बयान वायरल

Ranveer Singh Rakesh Bedi Dhurandhar 2 Statement: रणवीर सिंह का ‘धुरंधर 2’ को लेकर दिया गया बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर फिल्म 1000 करोड़ कमाती है तो उसमें से 500 करोड़ का श्रेय राकेश बेदी को जाएगा। इस बयान ने फैंस के बीच फिल्म और कलाकारों को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।