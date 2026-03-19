3 घंटे 55 मिनट की Dhurandhar 2 में आदित्य धर से हुई ये बड़ी गलती, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

इतना ही नहीं, रणवीर सिंह का दमदार एक्शन और लियारी में उसकी हुकूमत को फिल्म में दमदार अंदाज से दिखाया गया है। बता दें, फिल्म की लंबाई करीब 3 घंटे 55 मिनट है फिर भी कई बार संयोजन में कुछ कमजोरियां नजर आ आती ही हैं और सबसे मजेदार बात ये है कि फिल्म की टाइमलाइन काफी तेजी से आगे बढ़ती है, जिसमें कई बड़े मुद्दे मौजूद हैं कि जिन्हें विस्तार से पेश करना संभव नहीं हो पाया और इसको एक गलतियों की तरह देखा जा रहा है।