सिर्फ आंधी नहीं, सुनामी है हमजा...हफ्ते भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार, 'हमजा' के आगे सब फेल, टूटे सारे रिकॉर्ड्स

बता दें, पेड प्रीव्यू और एडवांस बुकिंग के कारण ट्रेड एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया है कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होगा। ये आंकड़े शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' और रणबीर कपूर की 'एनिमल' की पहली दिन की कमाई से भी ऊपर हो सकती हैं। साथ ही, विदेशी बाजार में भी फिल्म के अच्छे परिणाम आने की संभावना है क्योंकि ये नॉथ अमेरिका में सबसे बड़ा प्रीमियर रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसके अलावा, खाड़ी देश और पाकिस्तान में रिलीज ना होने के बाद भी, फिल्म की कमाई में कोई कमी नहीं आने वाली है।