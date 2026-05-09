भारत छोड़ चुकीं ‘बालिका वधू’ अविका गौर, बैंकॉक हुईं शिफ्ट, बोलीं- काम यहीं पर करूंगी

Avika Gor Gets Shifted To Bangkok: टीवी की दुनिया में छोटी उम्र में ही बड़ी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अविका गौर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। ‘बालिका वधू’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली अविका ने अब जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर दिया है। शादी के कुछ महीनों बाद ही अभिनेत्री ने भारत छोड़कर बैंकॉक में नया आशियाना बसा लिया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका करियर और काम अब भी भारत से ही जुड़ा रहेगा।