कपिल शर्मा, भारती सिंह या फिर कृष्णा अभिषेक, कौन है भारत का सबसे अमीर कॉमेडियन?

Indias Richest Comedian: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन कुछ कलाकारों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से साबित कर दिया कि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल कला है। यही वजह है कि आज भारत के कई कॉमेडियन सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन चुके हैं। छोटे शहरों और संघर्षों से निकलकर इन सितारों ने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज उनकी लाइफस्टाइल किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है।