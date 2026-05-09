पंजाब की राजनीति में आने से तौबा कर गए दिलजीत दोसांझ, बोले- एंटरटेन करने में खुश हूं

Diljit Dosanjh New Face Of Punjab Politics: पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या गाना नहीं बल्कि राजनीति को लेकर दिया गया उनका बयान है। पंजाब की राजनीति में उन्हें नया चेहरा बनाने की मांग उठी, तो दिलजीत ने बेहद साफ और सादगी भरे अंदाज में जवाब दिया कि उनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है और वो अपनी दुनिया में बेहद खुश हैं।