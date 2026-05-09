मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते ही ममता बनर्जी पर विवेक अग्निहोत्री ने फिर कसा तंज, बोले- बंगाल अब आजाद हुआ

Vivek Agnihotri On Mamata Banerjee: फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलाव के बाद विवेक अग्निहोत्री ने ऐसा पोस्ट किया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि बंगाल अब असली मायनों में आजाद हो चुका है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर ममता बनर्जी की हार से जोड़कर देखा जा रहा है।