ममता की कुर्सी जाने के बाद बवाल ही बवाल! लोगों द्वारा चोर बुलाने पर बोले एक्टर देव, नफरत की राजनीति नहीं करते

Bengali Actor Dev On Bengal Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। चुनावी हलचल के बीच बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और टीएमसी सांसद देव भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं।