‘उरी’ एक्ट्रेस के साथ डिलीवरी एजेंट 40 मिनट तक करता रहा बदतमीजी, बुलानी पड़ी पुलिस

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस रीवा ने बताया कि उन्होंने 26 अप्रैल को दोपहर लगभग 3:30 बजे ऑनलाइन ग्रोसरी एप से सामान ऑर्डर किया था। डिलीवरी एजेंट के बुरे व्यवहार के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "शुरू से ही उसका बोलने का तरीका गलत और अनुचित था। मेरे बोलने और मना करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।" उन्होंने आगे बताया, 'मेरी मां, निशा अरोड़ा को सिचुएशन को संभालने के लिए बीच में आना पड़ा। रीवा ने आगे कहा, "लेकिन मामले को सुलझाने के बजाय, डिलीवरी एजेंट ने बदतमीजी करना जारी रखा।"