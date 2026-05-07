एग्स फ्रीज कराने पर अभिनेत्री के बेबाक बोल, आकांक्षा कपूर बोलीं- फैसला लेने से पहले पिता से भी नहीं ली इजाजत

Akansha Ranjan Kapoor Eggs Freezing: बॉलीवुड की यंग अभिनेत्रियों में शामिल आकांक्षा रंजन कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी सोच और बेबाक फैसलों को लेकर चर्चा में हैं। रिश्तों, करियर और जिंदगी को लेकर खुलकर बात करने वाली आकांक्षा ने अब ऐसा खुलासा किया है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने 32 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवाने का फैसला लिया था और इस दौरान उन्होंने किसी की सलाह लेना जरूरी नहीं समझा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।