‘धुरंधर 2’ में ‘अतीफ अहमद’ का किरदार बना चर्चा का विषय, एक्टर की हो रही तारीफ

Dhurandhar 2 Atif Ahmed: रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दशाओं का अच्छा रेस्पोंस मिल रहा है। फिल्म भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं से प्रेरित है। इसके साथ ही फिल्म के अधिकतर किरदार असल पात्रों से मेल खाते हैं। 'धुरंधर 2' के किरदारों में एक किरदार दिखाया गया है, 'अतीफ अहमद'। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में अतीफ अहमद का किरदार उत्तर प्रदेश के कुख्यात बाहुबली 'अतीक अहमद' से मेल खाता है, जिसकी शक्ल-सूरत माफिया अतीक अहमद से काफी मिलती-जुलती है। 'धुरंधर 2' के रिलीज होने के बाद से उत्तरप्रदेश का ये गैंगस्टर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है।