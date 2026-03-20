‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के ISI कनेक्शन को दिखाने पर पूर्व राज्यसभा सदस्य का फूटा गुस्सा, केसी त्यागी बोले- बहुत खतरनाक

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला फिल्म में दिखाए गए एक किरदार और उसके कथित कनेक्शन को लेकर है, जिस पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने फिल्म के एक हिस्से पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे खतरनाक प्रवृत्ति करार दिया है।