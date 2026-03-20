‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के ISI कनेक्शन को दिखाने पर पूर्व राज्यसभा सदस्य का फूटा गुस्सा, केसी त्यागी बोले- बहुत खतरनाक

Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)
Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला फिल्म में दिखाए गए एक किरदार और उसके कथित कनेक्शन को लेकर है, जिस पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने फिल्म के एक हिस्से पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे खतरनाक प्रवृत्ति करार दिया है।
फिल्म में एक किरदार ‘आतिफ अहमद’ दिखाया गया है, जिसे कई लोग उत्तर प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर-राजनेता Atiq Ahmed से प्रेरित मान रहे हैं। कहानी में इस किरदार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से जुड़ा हुआ दिखाया गया है।
केसी त्यागी ने इसी बिंदु पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना आधिकारिक पुष्टि के इस तरह के संबंध दिखाना गंभीर और चिंताजनक है। उनके मुताबिक, ऐसे चित्रण समाज में गलत संदेश दे सकते हैं और सरकार को इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए।
इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं रही। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी फिल्म के इस चित्रण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने अतीक अहमद के ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है।
हसन ने दर्शकों को सावधान करते हुए कहा कि फिल्मों में दिखाई गई कहानियों को वास्तविकता मान लेना उचित नहीं है। उनके अनुसार, यह महज एक सिनेमाई प्रस्तुति हो सकती है, जिसे सच के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
एसटी हसन ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के विवाद अक्सर फिल्मों को सुर्खियों में लाने के लिए खड़े किए जाते हैं। उनका कहना है कि जब कोई विवाद मीडिया में उभरता है, तो दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ती है और इसका सीधा फायदा फिल्म की कमाई को मिलता है।
उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ फिल्में जानबूझकर ऐसे विषय उठाती हैं, ताकि चर्चा के जरिए अपनी पहुंच और लोकप्रियता बढ़ा सकें।
फिल्म में दिखाया गया आतिफ अहमद का किरदार देशविरोधी गतिविधियों में शामिल नजर आता है और वह एक अन्य प्रमुख किरदार के साथ मिलकर साजिश रचता है। इस भूमिका को अभिनेता सलीम सिद्दीकी ने निभाया है, जबकि फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकारों में अर्जुन रामपाल भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि अतीक अहमद का नाम लंबे समय तक अपराध और राजनीति दोनों में चर्चा में रहा है। वह उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक भी रह चुके थे। साल 2023 में प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा के बीच उनकी और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे देश को चौंका दिया था।
धुरंधर 2 को लेकर उठ रहे इस नए विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि फिल्मों में वास्तविक व्यक्तियों से प्रेरित किरदारों को किस हद तक और किस जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाना चाहिए।
फिलहाल, यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का असर फिल्म की लोकप्रियता और प्रदर्शन पर पड़ता है या नहीं।
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