20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दाऊद और ISI का अतीक अहमद से असली कनेक्शन! ‘धुरंधर 2’ में दिखने के बाद रिटायर्ड IG ने खोला बड़ा राज

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होने के बाद अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम के चर्चे एक बार फिर तेज हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 20, 2026

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge (सोर्स- एक्स)

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के साथ ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म ने जहां दर्शकों को एक्शन और कहानी से बांधा है, वहीं इसमें दिखाए गए किरदारों ने पुराने अपराध जगत की यादों को भी ताजा कर दिया है। खास तौर पर फिल्म में दिखाए गए ‘आतिफ अहमद’ के किरदार ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद की छवि को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

पर्दे पर लौटा खौफ का दौर (Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge)

फिल्म में आतिफ अहमद नाम का किरदार दिखाया गया है, जिसे अतीक अहमद से प्रेरित माना जा रहा है। कहानी में उसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसिज इंटेलिजेंस (ISI) और आतंकी संगठनों के साथ संबंध दर्शाए गए हैं। यही पहलू अब बहस का विषय बन गया है- क्या यह सच है या सिर्फ फिल्मी कल्पना?

पूर्व IPS अधिकारी ने साझा किए अनुभव

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए रिटायर्ड पुलिस अधिकारी लालजी शुक्ला ने अपने अनुभव साझा किए। 'न्यूज 18' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने करियर में तीन बार अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था और उसके नेटवर्क को करीब से देखा था।

शुक्ला के अनुसार, अतीक का प्रभाव सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने राजनीति में भी मजबूत पकड़ बना ली थी। वह कई बार विधायक और सांसद भी रहा, जिससे उसकी ताकत और बढ़ती गई।

अपराध और राजनीति का गठजोड़

अतीक अहमद का नाम लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में गूंजता रहा। उसने अवैध कारोबार और नेटवर्क के जरिए एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। बताया जाता है कि उसने कई कंपनियों और फर्मों के जरिए अपनी काली कमाई को फैलाया।

इसके अलावा उसका संपर्क अन्य बड़े अपराधियों से भी जुड़ा हुआ था, जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन Dawood Ibrahim का नाम भी शामिल किया जाता है। हालांकि, इन कनेक्शनों को लेकर हमेशा विवाद बना रहा है।

क्या सच में था ISI से कनेक्शन? (Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge)

फिल्म में दिखाया गया ISI कनेक्शन सबसे ज्यादा विवादित है। इस पर लालजी शुक्ला का कहना है कि फिल्मों में अक्सर वास्तविक घटनाओं को आधार बनाकर कहानी गढ़ी जाती है, लेकिन उसमें कल्पना का भी बड़ा हिस्सा होता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अतीक के अंडरवर्ल्ड से संबंध जरूर थे, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कुछ पहलू अतिरंजित भी हो सकते हैं। खासकर यह दावा कि वह विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर बड़े राजनीतिक बदलाव की योजना बना रहा था, इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

खौफनाक अंत और खत्म हुआ साम्राज्य

अतीक अहमद का अंत भी उतना ही नाटकीय रहा जितना उसका जीवन। साल 2023 में प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और एक लंबे समय से चल रहे अपराध के अध्याय का अंत हो गया।

फिल्म बनाम हकीकत

'धुरंधर 2' ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि फिल्मों में दिखाई गई कहानी और वास्तविक घटनाओं के बीच की सीमा क्या है। जहां फिल्में मनोरंजन का माध्यम हैं, वहीं वो समाज की धारणाओं को भी प्रभावित करती हैं।

फिलहाल, ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है- कुछ इसे सच्चाई के करीब मान रहे हैं, तो कुछ इसे केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति बता रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Mar 2026 03:32 pm

Hindi News / News Bulletin / दाऊद और ISI का अतीक अहमद से असली कनेक्शन! ‘धुरंधर 2’ में दिखने के बाद रिटायर्ड IG ने खोला बड़ा राज

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

‘2 साल अगर शरीरिक संबंध रहे तो, यह सहमति पर आधारित…’, हाईकोर्ट का आदेश

High Court Order
जबलपुर

Bharatpur Murder: दोस्ती में शक बना मौत की वजह, जंगल में ले जाकर कराई पार्टी फिर तौलिए से घोंट दिया गला

Murder
भरतपुर

जयपुर में ‘मुख्यमंत्री विकसित शहर-वार्ड अभियान 2026’ शुरू, हर वार्ड में लगेगी सुझाव पेटी…जनता बताएगी, उन्हें क्या चाहिए

जयपुर

खुशखबरी: बठिण्डा-लालगढ़ रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना को मिली मंजूरी, तीन राज्यों को मिलेगा सीधा फायदा

Bathinda-Lalgarh Rail Line Doubling Approved Three States to Benefit Directly
श्री गंगानगर

Yes Bank Scam: 165 करोड़ के यस बैंक घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिए आदेश

yes bank scam
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.