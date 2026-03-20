दाऊद और ISI का अतीक अहमद से असली कनेक्शन! ‘धुरंधर 2’ में दिखने के बाद रिटायर्ड IG ने खोला बड़ा राज

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के साथ ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म ने जहां दर्शकों को एक्शन और कहानी से बांधा है, वहीं इसमें दिखाए गए किरदारों ने पुराने अपराध जगत की यादों को भी ताजा कर दिया है। खास तौर पर फिल्म में दिखाए गए ‘आतिफ अहमद’ के किरदार ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद की छवि को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।