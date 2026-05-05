शीर्ष नेतृत्व पर निर्भरता तृणमूल को पड़ी भारी, पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच का संपर्क सेतु टूटा

तृणमूल कांग्रेस की हार केवल सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह उसके संगठनात्मक ढांचे में गहरी दरार और संस्थागत कमजोरी को भी उजागर करती है। इससे पार्टी की दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस झटके के केंद्र में केवल सत्ता-विरोधी लहर या भाजपा का उभार नहीं है, बल्कि पार्टी की उस मध्य स्तरीय नेतृत्व परत का क्रमिक क्षरण है जो पहले ममता बनर्जी की जन अपील को बूथ स्तर तक प्रभावी संगठनात्मक ताकत में बदलती थी। शीर्ष नेतृत्व पर निर्भरता तृणमूल को भारी पड़ गई। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव नहीं हारा, उसने अपनी संगठनात्मक स्मृति खो दी है। यह केवल हार नहीं, बल्कि संगठनात्मक पतन है। पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच का संपर्क सेतु टूट गया है। चुनावी आंकड़े भी इसी गिरावट की पुष्टि करते हैं। भाजपा का वोट शेयर 38 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 45 प्रतिशत हो गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 48 प्रतिशत से घटकर करीब 40.94 प्रतिशत रह गया। सीटों के लिहाज से यह बदलाव और भी बड़ा रहा। तृणमूल कांग्रेस की सीटें 215 से घटकर 80 रह गईं, जबकि भाजपा 77 से बढ़कर 207 सीटों पर पहुंच गई।