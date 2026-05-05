5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘EVM हैक नहीं होती, बदली जाती है’: ममता के बाद अब अभिषेक ने बताई हार की वजह

EVM Swapping Allegation: अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक तथ्य-जांच समिति का गठन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

May 05, 2026

TMC leader Abhishek Banerjee

TMC नेता अभिषेक बनर्जी (Photo- IANS)

Abhishek Banerjee EVM Charge: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम में तृणमूल कांग्रेस को मिली करारी हार के साथ ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए है। सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए ममता ने कहा कि मेरी हार नहीं हुई है तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। ममता के बाद टीएमसी के महासचिव अभिषक बनर्जी का बयान भी सामने आया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक तथ्य-जांच समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ न होने पर भी उन्हें बदला जा सकता है।

'12 घंटे तक इस्तेमाल गई ईवीएम मशीनें 95 प्रतिशत तक चार्ज'

टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मतगणना केंद्रों पर मतदान के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों की जांच की गई थी और उनके सीरियल नंबर फॉर्म 17सी में दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 12 घंटे तक इस्तेमाल की गई 90 प्रतिशत ईवीएम मशीनों में 92 से 95 प्रतिशत तक चार्ज था।

'ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर मेल नहीं खा रहे'

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से इन लोगों ने (वोटों की) लूट की है। मैं आपको मतगणना केंद्रों से ऐसे 100 सीसीटीवी फुटेज देता हूं और चुनाव आयोग इनमें से 10 फुटेज जारी करे। मतगणना केंद्रों से पूरे दिन का फुटेज, खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का फुटेज जारी किया जाए। भले ही ईवीएम में डाले गए वोटों में हेरफेर न हुआ हो, लेकिन ईवीएम यूनिटों को बदला जा सकता है। हमें कई स्थानों से प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें बताया गया है कि जब मतगणना केंद्रों पर मतदान के लिए इस्तेमाल की गई विशिष्ट ईवीएम की जांच की गई, तो उनके सीरियल नंबर फॉर्म 17सी में दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे।

'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है'

उन्होंने आगे कहा कि मशीनों का इस्तेमाल 12 घंटे तक किया गया, लेकिन 90 प्रतिशत मशीनों में 92-95 प्रतिशत चार्ज बचा था। यह कैसे संभव है? इस पर पार्टी में चर्चा होगी। हम एक तथ्य-जांच समिति का गठन करेंगे। बनर्जी ने कहा कि कई मतगणना केंद्रों से ईवीएम की गिनती में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दोपहर 2 बजे के बाद विभिन्न मतगणना केंद्रों से मतगणना एजेंटों को जबरन हटा दिया गया, ताकि यह माहौल बनाया जा सके कि भाजपा नेतृत्व कर रही है।

ये भी पढ़ें

‘मैं हारी नहीं तो क्यों दूं इस्तीफा’: करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय
Mamata Banerjee

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Updated on:

05 May 2026 09:50 pm

Published on:

05 May 2026 09:49 pm

Hindi News / National News / ‘EVM हैक नहीं होती, बदली जाती है’: ममता के बाद अब अभिषेक ने बताई हार की वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘वोट बैंक के लिए तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम समाज का इस्तेमाल किया’ असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया ममता बनर्जी के हार का कारण

Asaduddin Owaisi
राष्ट्रीय

असम में कांग्रेस की करारी हार के बाद गौरव गोगोई का भावुक संदेश, बोले- कहां कमी रह गई, यह समझना जरूरी

Congress MP Gaurav Gogoi
राष्ट्रीय

‘हमें रावण नहीं बनना चाहिए’: TMC दफ्तरों पर हमलों के बीच BJP कार्यकर्ताओं को नसीहत

Sukanta Majumdar
राष्ट्रीय

अजमल का कांग्रेस पर आरोप: असम में 20 में 18 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत पर बोले- ‘पार्टी मुस्लिम लीग बन गई’

Badruddin Ajmal statement
राष्ट्रीय

ममता के दावों पर चुनाव आयोग का 'स्ट्राइक'

West Bengal CEO Manoj Kumar Agarwal.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.