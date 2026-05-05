‘EVM हैक नहीं होती, बदली जाती है’: ममता के बाद अब अभिषेक ने बताई हार की वजह

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से इन लोगों ने (वोटों की) लूट की है। मैं आपको मतगणना केंद्रों से ऐसे 100 सीसीटीवी फुटेज देता हूं और चुनाव आयोग इनमें से 10 फुटेज जारी करे। मतगणना केंद्रों से पूरे दिन का फुटेज, खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का फुटेज जारी किया जाए। भले ही ईवीएम में डाले गए वोटों में हेरफेर न हुआ हो, लेकिन ईवीएम यूनिटों को बदला जा सकता है। हमें कई स्थानों से प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें बताया गया है कि जब मतगणना केंद्रों पर मतदान के लिए इस्तेमाल की गई विशिष्ट ईवीएम की जांच की गई, तो उनके सीरियल नंबर फॉर्म 17सी में दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे।